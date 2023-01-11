Такий варіант суші сподобається тим, хто обожнює запечені роли. А якщо ви ще таких не куштували – ризикуйте та приготуйте вдома цей суші-торт. Результат вас вразить, а труднощів геть не буде.

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Запечений суші-торт підійде також для тих, хто не надто полюбляє крутити роли, або лінується на їхнє довге приготування.

Рецепт запеченого суші-торта

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Рис ретельно промиваємо водою декілька разів до прозорої води. Заливаємо його чистою водою та доводимо до кипіння. Ставимо вогонь і варимо 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимикаємо вогонь та даємо рису постояти ще 15 хвилин під кришкою.
  • Додаємо заправку та перемішуємо.
  • Нарізаємо в рис норі та знову перемішуємо.
  • Крабові палички розділяємо на волокна, додаємо варені креветки, вершковий сир, майонез, соєвий соус, гострий соус (за бажанням) і перемішуємо.
  • У жаротривку форму кладемо шар рису, зверху шар начинки.
  • Запікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 20 хвилин.

Смачного!