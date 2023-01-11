Такий варіант суші сподобається тим, хто обожнює запечені роли. А якщо ви ще таких не куштували – ризикуйте та приготуйте вдома цей суші-торт. Результат вас вразить, а труднощів геть не буде.

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Запечений суші-торт підійде також для тих, хто не надто полюбляє крутити роли, або лінується на їхнє довге приготування.

Рецепт запеченого суші-торта

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 100 грамів рису для суші;

– 110 мілілітрів води.

Для заправки:

– 15 мілілітрів рисового/яблучного оцту;

– 1 чайна ложка цукру;

– половина чайної ложки солі.

– 1 лист норі;

– 200 грамів крабових палочок;

– 100 грамів маленьких креветок;

– 75 грамів вершкового сиру;

– 30 грамів майонезу;

– 10 мілілітрів соєвого соусу;

– гострий соус (за бажанням).⠀

Приготування:

Рис ретельно промиваємо водою декілька разів до прозорої води. Заливаємо його чистою водою та доводимо до кипіння. Ставимо вогонь і варимо 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимикаємо вогонь та даємо рису постояти ще 15 хвилин під кришкою.

Додаємо заправку та перемішуємо.

Нарізаємо в рис норі та знову перемішуємо.

Крабові палички розділяємо на волокна, додаємо варені креветки, вершковий сир, майонез, соєвий соус, гострий соус (за бажанням) і перемішуємо.

У жаротривку форму кладемо шар рису, зверху шар начинки.

Запікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 20 хвилин.

Смачного!