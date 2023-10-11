Гарбузові сирники – цікава та проста страва, яку зможе з легкістю приготувати кожен. Страва запечена в духовці – найздоровіший варіант приготування сирників. На сковорідці можна також приготувати корисно, але сьогодні м розглянемо інший варіант.
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І ще маленький секрет приготування вдалих сирників: блендер розріджує сирну масу, тож краще використовувати сито для перетирання. Так сирники будуть і ніжні, і гарно формуватимуться.
Рецепт гарбузових сирників
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Домашній сир перетираємо через сито. Також потрібно перетерти попередньо відварений гарбуз.
- До маси додаємо 2 жовтки, манку і корицю, перемішуємо. Залишаємо на кілька хвилин, аби манка набухла.
- Тим часом просушуємо запарені родзинки, нарізаємо невеликим кубиком банан.
- Додаємо родзинки та банан до сирно-гарбузової маси, гарно перемішуємо.
- Формуємо сирники бажаного розміру, обвалюючи кожен в пшеничному або рисовому борошні.
- Викладаємо на деко з пергаментом, відправляємо у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 25 – 30 хвилин, або до румʼяності.
- Якщо в духовці сирники у вас виходять сухими, знизьте температуру.
Смачного!