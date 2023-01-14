Секрет сырников в сыре. Лучшие выходят из сухого, хорошо отжатого сыра. Если вы выбираете магазинный – остановите свой выбор на 5% жирности.

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Сырники с голубым сыром с плесенью станут настоящим открытием домашней кухни, ведь их вкус получается изысканным, как из ресторана.

Рецепт сырников с горгонзолой

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 г сухого кисломолочного сыра 5%;

– 50 граммов сыра с плесенью (горгонзола, дор блу);

– яичный желток;

– 30 граммов сахара;

– 50 граммов муки;

– ваниль.

Приготовление:

Кисломолочный творог отжимаем через полотенце, чтобы избавиться от влаги, перетираем через сито.

Добавляем остальные ингредиенты и перетираем все вилкой, чтобы сыр с плесенью хорошо перетерся, вмешался в массу. Особенно это важно для того, чтобы творог не тек при жарке.

Формируем из сырой колбаску и панируем ее в муке. Нарезаем на равные части и еще раз панируем в муке, чтобы была корочка. Жарим на среднем огне с растительным маслом.

Подаем сырники с карамелизированной грушей в сахаре. Также вкусно с медом, тимьяном, орешками.

Пусть вкушает!