Секрет сырников в сыре. Лучшие выходят из сухого, хорошо отжатого сыра. Если вы выбираете магазинный – остановите свой выбор на 5% жирности.
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Сырники с голубым сыром с плесенью станут настоящим открытием домашней кухни, ведь их вкус получается изысканным, как из ресторана.
Рецепт сырников с горгонзолой
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Кисломолочный творог отжимаем через полотенце, чтобы избавиться от влаги, перетираем через сито.
- Добавляем остальные ингредиенты и перетираем все вилкой, чтобы сыр с плесенью хорошо перетерся, вмешался в массу. Особенно это важно для того, чтобы творог не тек при жарке.
- Формируем из сырой колбаску и панируем ее в муке. Нарезаем на равные части и еще раз панируем в муке, чтобы была корочка. Жарим на среднем огне с растительным маслом.
- Подаем сырники с карамелизированной грушей в сахаре. Также вкусно с медом, тимьяном, орешками.
Пусть вкушает!