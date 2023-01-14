Секрет сирників у кисломолочному сирі. Найкращі виходять з сухого, добре віджатого сиру. Якщо ви обираєте магазинний – зупиніть свій вибір на 5% жирності.
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Сирники з блакитним сиром з пліснявою стануть справжнім відкриттям домашньої кухні, адже їхній смак виходить вишуканим, наче з ресторану.
Рецепт сирників із горгонзолою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Кисломолочний сир віджимаємо через рушник, щоб позбутися вологи, перетираємо через сито.
- Додаємо решту інгредієнтів і перетираємо все виделкою, щоб сир з пліснявою гарно перетерся, вмішався в масу. Особливо це важливо для того, щоб сир не тік при смаженні.
- Формуємо з сиру ковбаску і паніруємо її в борошні. Нарізаємо на рівні частини і ще раз паніруємо в борошні, щоб була скоринка. Смажимо на середньому вогні з олією.
- Подаємо сирники з карамелізованою грушею в цукрі. Також смачно з медом, чебрецем, горішками.
Нехай смакує!