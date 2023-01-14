Секрет сирників у кисломолочному сирі. Найкращі виходять з сухого, добре віджатого сиру. Якщо ви обираєте магазинний – зупиніть свій вибір на 5% жирності.

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Сирники з блакитним сиром з пліснявою стануть справжнім відкриттям домашньої кухні, адже їхній смак виходить вишуканим, наче з ресторану.

Рецепт сирників із горгонзолою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів сухого кисломолочного сиру 5%;

– 50 грамів сиру з пліснявою (горгонзола, дор блу;

– яєчний жовток;

– 30 грамів цукру;

– 50 грамів борошна;

– ваніль.

Приготування:

Кисломолочний сир віджимаємо через рушник, щоб позбутися вологи, перетираємо через сито.

Додаємо решту інгредієнтів і перетираємо все виделкою, щоб сир з пліснявою гарно перетерся, вмішався в масу. Особливо це важливо для того, щоб сир не тік при смаженні.

Формуємо з сиру ковбаску і паніруємо її в борошні. Нарізаємо на рівні частини і ще раз паніруємо в борошні, щоб була скоринка. Смажимо на середньому вогні з олією.

Подаємо сирники з карамелізованою грушею в цукрі. Також смачно з медом, чебрецем, горішками.

Нехай смакує!