Перевірений рецепт тіста на пончики від шеф-кухаря Володимира Ярославського
Рум'яні пончики з джемом або варенням будуть актуальним смаколиком цілий рік, адже їх так люблять дорослі й діти.
Джерело: інстаграм Володимира Ярославського
Ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився перевіреним рецептом тіста для домашніх пончиків.
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Пончики полюбляють, мабуть, усі. Золотисті, пухкі та зі смачною начинкою пончики за рецептом Володимира Ярославського точно стануть вашою коронною стравою як буденного, так і святкового столу.
Начинкою для пончиків може бути: заварне ванільне тісто, варене згущене молоко, різноманітні джеми, мармелади та варення, консервовані ягоди, рожа й мак. Все залежить від ваших уподобань та смаків.
Рецепт перевіреного тіста на пончики
- Злегка підігрійте молоко, введіть в нього цукор та дріжджі. Щоб останні активізувалися, ретельно розімніть все руками та залишіть на 10-15 хвилин до утворення піни.
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Всипте половину борошна до опари, замісіть тісто та залишіть підростати під харчовою плівкою в теплому місці.
- Коли тісто достатньо підніметься – обімніть його та введіть яйце й коньяк. Вимішайте тісто до однорідного стану.
- Розтопіть вершкове масло та теплим введіть його в тісто, вимішайте та додайте другу частину борошна й сіль. Замісіть тісто, за необхідності можна підсипати борошном. тісто не повинно липнути до рук.
- Знову накрийте тісто харчовою плівкою та залишіть відпочити в тепле місце без протягів.
- Обімніть тісто, сформуйте кульки та викладіть їх на деко. Трішки приплюсніть кульки з тіста, накрийте харчовою плівкою та дайте підійти.
- Розігрійте олію в глибокому сотейнику або каструлі, температура повинна бути не нижчою за 180 градусів.
- Обсмажуйте пончики в олії до золотистої скоринки з обох сторін.
- Викладайте пончики на паперовий рушник, щоб позбавитись зайвої олії.
- Начиніть пончики за допомогою кондитерського мішка варенням або іншим вашим улюбленим смаколиком.
- Готові пончики посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!
Джерело: Ярославський Володимир
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