Рум'яні пончики з джемом або варенням будуть актуальним смаколиком цілий рік, адже їх так люблять дорослі й діти.

Джерело: інстаграм Володимира Ярославського

Ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився перевіреним рецептом тіста для домашніх пончиків.

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Пончики полюбляють, мабуть, усі. Золотисті, пухкі та зі смачною начинкою пончики за рецептом Володимира Ярославського точно стануть вашою коронною стравою як буденного, так і святкового столу.

Начинкою для пончиків може бути: заварне ванільне тісто, варене згущене молоко, різноманітні джеми, мармелади та варення, консервовані ягоди, рожа й мак. Все залежить від ваших уподобань та смаків.

Рецепт перевіреного тіста на пончики

Інгредієнти:

– 250 г молока;

– 1 яйце;

– 50 г вершкового масла;

– 3 ст. л цукру з гіркою;

– 10 г сухих дріжджів (25 г живих);

– дрібка солі;

– 450 г борошна;

– 1 ст. л коньяку;

– 500 мл олії для смаження.