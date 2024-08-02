Домашній томатний сік відрізняється натуральністю та багатством смаку. Це робить його ідеальним доповненням до святкових страв.
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Томатний сік на зиму
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Помідори помийте, наріжте шматочками та викладіть в каструлю з товстим дном.
- Додайте до помідорів нарізану селеру, доведіть до кипіння і зніміть з вогню.
- Помідори протріть через сито, видаліть насіння і залишки шкірки. Знову закип’ятіть сік і додайте сіль до смаку.
- Наповніть гарячим томатним соком пляшки або банки з кришкою, що відкручується. Вони мають бути стерилізовані.
- Готові пляшки або банки накрийте ковдрою і залишіть остигати.