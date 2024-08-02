Достаточно лишь почистить яблоки и смешать их с тестом. С этим справится даже тот, кто не умеет готовить.

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Шарлотка с белым наливом

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 8

Смотрите, как приготовить эту вкусную шарлотку: видео

Приготовление:

  1. Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Влейте масло, добавьте сметану и просейте муку с разрыхлителем.
  2. Добавьте ванильный сахар, перемешайте и перелейте в форму, смазанную маслом.
  3. Яблоки помойте и нарежьте произвольными кусочками. Выложите в тесто и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50 – 60 минут.