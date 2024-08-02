Его легко приготовить дома: рецепт томатного сока на зиму
2 августа 2024, 23:53Читати новину українською
Источник:Beszamel
Томатный сок освежающий напиток, который особенно приятно иметь под рукой в зимний период. Этот рецепт позволяет сохранить все свойства свежих помидоров.
Домашний томатный сок отличается натуральностью и богатством вкуса. Это делает его идеальным дополнением к праздничным блюдам.
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Томатный сок на зиму на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 2 килограмма спелых помидоров;
– 2 – 3 стебля сельдерея;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 чайные ложки соли или по вкусу.
Приготовление:
- Помидоры помойте, нарежьте кусочками и выложите в кастрюлю с толстым дном.
- Добавьте к помидорам нарезанный сельдерей, доведите до кипения и снимите с огня.
- Помидоры протрите через сито, удалите семена и остатки кожицы. Снова вскипятите сок и добавьте соль по вкусу.
- Наполните горячим томатным соком бутылки или банки с откручивающейся крышкой. Они должны быть стерилизованы.
- Готовые бутылки или банки накройте одеялом и оставьте остывать.