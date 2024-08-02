Его легко приготовить дома: рецепт томатного сока на зиму

2 августа 2024, 23:53
Читати новину українською

Источник:

Beszamel

Томатный сок освежающий напиток, который особенно приятно иметь под рукой в зимний период. Этот рецепт позволяет сохранить все свойства свежих помидоров.

Домашний томатный сок отличается натуральностью и богатством вкуса. Это делает его идеальным дополнением к праздничным блюдам.

Интересно Сколько нужно соли: как правильно заквасить огурцы

Томатный сок на зиму на зиму

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма спелых помидоров;
– 2 – 3 стебля сельдерея;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 чайные ложки соли или по вкусу.

Приготовление:

  1. Помидоры помойте, нарежьте кусочками и выложите в кастрюлю с толстым дном.
  2. Добавьте к помидорам нарезанный сельдерей, доведите до кипения и снимите с огня.
  3. Помидоры протрите через сито, удалите семена и остатки кожицы. Снова вскипятите сок и добавьте соль по вкусу.
  4. Наполните горячим томатным соком бутылки или банки с откручивающейся крышкой. Они должны быть стерилизованы.
  5. Готовые бутылки или банки накройте одеялом и оставьте остывать.
Что приготовить на десерт: рецепт шарлотки.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська