Известная кулинар Лилия Цвит поделилась своим простым рецептом. Украшать такой торт можно по-разному, в частности, сметанный крем прекрасно подчеркнет вкус шоколадных коржей.
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Шоколадный торт в микроволновке
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- К муке добавьте какао, соду и сахар. Тщательно перемешайте, после чего влейте масло, молоко, вбейте яйца, перемешивая венчиком до однородности. Добавьте уксус и снова перемешайте, разбивая комочки.
- Дно формы, которая подходит для микроволновки, застелите пергаментом и вылейте тесто. Отправьте в микроволновку на 8 – 10 минут при максимальной мощности. Снимите пергамент, охладите пирог и разрежьте на три коржа.
- Для крема взбейте все ингредиенты до однородности. Смажьте коржи кремом и сформируйте торт.