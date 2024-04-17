Відома кулінарка Лілія Цвіт поділилася своїм простим рецептом. Прикрашати такий торт можна по-різному, зокрема, сметанний крем чудово підкреслить смак шоколадних коржів.

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Шоколадний торт у мікрохвильовці

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. До борошна додайте какао, соду і цукор. Ретельно перемішайте, після чого влийте олію, молоко, вбийте яйця, перемішуючи вінчиком до однорідності. Додайте оцет і знову перемішайте, розбиваючи грудочки.
  2. Дно форми, яка підходить для мікрохвильовки, застеліть пергаментом і вилийте тісто. Відправте в мікрохвильовку на 8 – 10 хвилин за максимальної потужності. Зніміть пергамент, охолодіть пляцок і розріжте на три коржі.
  3. Для крему збийте всі інгредієнти до однорідності. Змастіть коржі кремом і сформуйте торт.