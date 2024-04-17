Відома кулінарка Лілія Цвіт поділилася своїм простим рецептом. Прикрашати такий торт можна по-різному, зокрема, сметанний крем чудово підкреслить смак шоколадних коржів.
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Шоколадний торт у мікрохвильовці
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- До борошна додайте какао, соду і цукор. Ретельно перемішайте, після чого влийте олію, молоко, вбийте яйця, перемішуючи вінчиком до однорідності. Додайте оцет і знову перемішайте, розбиваючи грудочки.
- Дно форми, яка підходить для мікрохвильовки, застеліть пергаментом і вилийте тісто. Відправте в мікрохвильовку на 8 – 10 хвилин за максимальної потужності. Зніміть пергамент, охолодіть пляцок і розріжте на три коржі.
- Для крему збийте всі інгредієнти до однорідності. Змастіть коржі кремом і сформуйте торт.