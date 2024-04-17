Торт на Пасху за 30 минут: гениальный рецепт Лилии Цвит с видео

17 апреля 2024, 16:15
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Лилия Цвит

Приготовьте сказочно вкусный торт в микроволновке. На все нужно всего 30 минут.

Известная кулинар Лилия Цвит поделилась своим простым рецептом. Украшать такой торт можно по-разному, в частности, сметанный крем прекрасно подчеркнет вкус шоколадных коржей.

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Шоколадный торт в микроволновке

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты для коржей:
– 120 граммов муки;
– 45 граммов какао;
– 190 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– 70 миллилитров масла;
– 150 миллилитров молока 2,5%;
– 2 яйца;
– 15 миллилитров уксуса 9%.
Для крема:
– 600 граммов сметаны;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 10 граммов загустителя для сметаны.

Приготовление:

  1. К муке добавьте какао, соду и сахар. Тщательно перемешайте, после чего влейте масло, молоко, вбейте яйца, перемешивая венчиком до однородности. Добавьте уксус и снова перемешайте, разбивая комочки.
  2. Дно формы, которая подходит для микроволновки, застелите пергаментом и вылейте тесто. Отправьте в микроволновку на 8 – 10 минут при максимальной мощности. Снимите пергамент, охладите пирог и разрежьте на три коржа.
  3. Для крема взбейте все ингредиенты до однородности. Смажьте коржи кремом и сформируйте торт.
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Автор: Ольга Котів