Рецепт тушеной пекинской капусты от Тани Литвиновой
Думаете как разнообразить постное меню? Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась секретным рецептом тушеной капусты. Запишите себе рецепт.
Источник:YouTube Тани Литвиновой
Тушеная пекинская капуста с ароматными специями и грибами будет замечательным гарниром к любому блюду. Секретный ингредиент – острая горчица, придаёт блюду пикантный вкус.
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Рецепт тушеной капусты
- Капусту помойте, отрежьте нижнюю часть, разделите пополам, нарежьте ломтиками.
- В рукав для запекания, выложите капусту.
- Помойте, очистите лук, морковь, измельчите в блендере, добавьте к капусте. Далее – добавьте масло, мускатный орех, паприку, грибы, горчицу, соль, перец, перемешайте, закрепите сверху рукав.
- Выложите на противень. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 40 минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт тушеной капусты от Тани Литвиновой в видео:
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