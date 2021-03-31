Думаете как разнообразить постное меню? Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась секретным рецептом тушеной капусты. Запишите себе рецепт.

Тушеная пекинская капуста с ароматными специями и грибами будет замечательным гарниром к любому блюду. Секретный ингредиент – острая горчица, придаёт блюду пикантный вкус.

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Рецепт тушеной капусты

Ингредиенты:

– 600-800 граммов пекинской капусты;

– 150 граммов моркови

– 150 граммов лука;

– 150 граммов грибов;

– 30 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка мускатного ореха;

– 1 чайная ложка паприки;

– 50 граммов горчицы;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 0,5 чайной ложки черного перца.

Капусту помойте, отрежьте нижнюю часть, разделите пополам, нарежьте ломтиками. В рукав для запекания, выложите капусту. Помойте, очистите лук, морковь, измельчите в блендере, добавьте к капусте. Далее – добавьте масло, мускатный орех, паприку, грибы, горчицу, соль, перец, перемешайте, закрепите сверху рукав. Выложите на противень. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 40 минут. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт тушеной капусты от Тани Литвиновой в видео: