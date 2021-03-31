Рецепт тушкованої пекінської капусти від Тані Литвинової
Думаєте як урізноманітнити пісне меню? Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась секретним рецептом тушкованої капусти. Запишіть собі рецепт.
Джерело:YouTube Тані Литвинової
Тушкована пекінська капуста з ароматними спеціями та грибами буде чудовим гарніром до будь-якої страви. Секретний інгредієнт – гостра гірчиця, що надає страві пікантного смаку.
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Рецепт тушкованої капусти
- Капусту помийте, відріжте нижню частину, розділіть навпіл, наріжте скибочками.
- У рукав для запікання, викладіть капусту.
- Помийте, почистіть цибулю, моркву, подрібніть у блендері, додайте до капусти. Далі – додайте олію, мускатний горіх, паприку, гриби, гірчицю, сіль, перець, перемішайте, закріпіть зверху рукав.
- Викладіть на деко. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт тушкованої капусти від Тані Литвинової у відео:
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