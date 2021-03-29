Как приготовить котлеты из грибов: рецепт от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом котлет из грибов, которые дополнят постное меню. Обязательно попробуйте.
Источник:YouTube Тани Литвиновой
Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить вкусные и ароматные котлеты из грибов с добавлением лука и чеснока. Это может быть основное блюдо или гарнир, которое прекрасно дополнят овощные салаты.
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Рецепт котлет
- Тщательно помойте, очистите грибы, отварите в кипятке, сцедите воду.
- Лук очистите, на сковороде с маслом пассируйте несколько минут.
- Очистите чеснок.
- В мясорубку выложите лук, грибы, чеснок, измельчите в фарш.
- В миску выложите фарш, добавьте соль, перец, крахмал, сухари, перемешайте.
- Сформируйте маленькие котлеты, обваляйте в сухарях.
- На сковороде с маслом обжарьте с двух сторон, выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишние остатки масла.
- Выложите на тарелку, задекорируйте веточкой петрушки. Подавайте с овощами. Приятного аппетита!
Рецепт котлет из грибов от Тани Литвиновой в видео:
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