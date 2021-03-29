Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом котлет из грибов, которые дополнят постное меню. Обязательно попробуйте.

Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить вкусные и ароматные котлеты из грибов с добавлением лука и чеснока. Это может быть основное блюдо или гарнир, которое прекрасно дополнят овощные салаты.

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Рецепт котлет

Ингредиенты:

– 500 граммов грибов (шампиньоны);

– 150 граммов лука;

– 2-3 зубчика чеснока;

– 50 миллилитров масла;

– 40 граммов панировочных сухарей;

– 1 столовая ложка крахмала;

– 0,5 чайной ложки соли;

– перец черный.

Тщательно помойте, очистите грибы, отварите в кипятке, сцедите воду. Лук очистите, на сковороде с маслом пассируйте несколько минут. Очистите чеснок. В мясорубку выложите лук, грибы, чеснок, измельчите в фарш. В миску выложите фарш, добавьте соль, перец, крахмал, сухари, перемешайте. Сформируйте маленькие котлеты, обваляйте в сухарях. На сковороде с маслом обжарьте с двух сторон, выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишние остатки масла. Выложите на тарелку, задекорируйте веточкой петрушки. Подавайте с овощами. Приятного аппетита!

Рецепт котлет из грибов от Тани Литвиновой в видео: