Нежнейшее варенье из абрикосов – рецепт половинками
16 июня 2023, 12:25Читати новину українською
Источник:Чашка кофе
Чтобы зимой лакомиться вкусным вареньем из абрикосов, рекомендуем начать подготовку уже сегодня. Мы подобрали вкусный и проверенный рецепт из абрикосов половинками, который подойдет не только к выпечке, но и на бутерброд.
Не знаете что приготовить из абрикосов? Попытайтесь закрутить их на зиму в виде варенья. Его можно есть ложкой, добавлять на хрустящий хлеб с маслом или выпекать пирожки.
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Абрикосовое варенье также используют в классических рецептах таких тортов, как Опера.
Рецепт абрикосового варенья
- Время: 26 часов
- Порции: 2 – 3
– 1 килограмм абрикосов;
– 100 граммов сахара;
– 15 граммов желатина;
– ¼ чайной ложки лимонной кислоты;
– вода.
Приготовление:
- Разделяем помытые и просушенные на бумажном полотенце абрикосы на половинки, удаляем косточки.
- Переводим все в кастрюлю и посыпаем сахаром и желатином.
- Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем настаиваться в течение 24 часов.
- После ставим кастрюлю на небольшой огонь, добавляем немного воды, если сока недостаточно, и лимонную кислоту.
- После закипания варим в течение 8 минут. Не забываем перемешивать и снимать пенку.
- Горячее варенье разливаем в банки и закрываем крышками.
- Переворачиваем банки, накрываем одеялом и оставляем охлаждаться.
Приятного аппетита!Понравился ли рецепт абрикосового варенья? Попробуйте также приготовить вкусное варенье из клубники на зиму по нашему. рецептом.