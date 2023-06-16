Не знаєте, що приготувати з абрикосів? Спробуйте закрутити їх на зиму у вигляді варення. Його можна їсти ложкою, додавати на хрумкий хліб з маслом чи випікати пиріжки.
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Абрикосове варення також використовують у класичних рецептах таких тортів як Опера.
Рецепт абрикосового варення
- Час: 26 годин
- Порції: 2 – 3
Приготування:
- Розділяємо помиті та просушені на паперовому рушнику абрикоси на половинки, видаляємо кісточки.
- Перекладаємо все в каструлю та посипаємо цукром і желатином.
- Накриваємо каструлю кришкою та залишаємо настоюватися протягом 24 годин.
- Після ставимо каструлю на маленький вогонь, додаємо трохи води, якщо соку не достатньо, та лимонну кислоту.
- Після закипання, варимо протягом 8 хвилин. Не забуваємо перемішувати та знімати пінку.
- Гаряче варення розливаємо у банки та закриваємо кришками.
- Перевертаємо банки, накриваємо ковдрою та залишаємо охолоджуватися.
Смачного!