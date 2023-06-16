Не знаєте, що приготувати з абрикосів? Спробуйте закрутити їх на зиму у вигляді варення. Його можна їсти ложкою, додавати на хрумкий хліб з маслом чи випікати пиріжки.

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Абрикосове варення також використовують у класичних рецептах таких тортів як Опера.

Рецепт абрикосового варення

  • Час: 26 годин
  • Порції: 2 – 3

Приготування:

  • Розділяємо помиті та просушені на паперовому рушнику абрикоси на половинки, видаляємо кісточки.
  • Перекладаємо все в каструлю та посипаємо цукром і желатином.
  • Накриваємо каструлю кришкою та залишаємо настоюватися протягом 24 годин.
  • Після ставимо каструлю на маленький вогонь, додаємо трохи води, якщо соку не достатньо, та лимонну кислоту.
  • Після закипання, варимо протягом 8 хвилин. Не забуваємо перемішувати та знімати пінку.
  • Гаряче варення розливаємо у банки та закриваємо кришками.
  • Перевертаємо банки, накриваємо ковдрою та залишаємо охолоджуватися.

Смачного!