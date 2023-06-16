Не знаете что приготовить из абрикосов? Попытайтесь закрутить их на зиму в виде варенья. Его можно есть ложкой, добавлять на хрустящий хлеб с маслом или выпекать пирожки.

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Абрикосовое варенье также используют в классических рецептах таких тортов, как Опера.

Рецепт абрикосового варенья

Время: 26 часов

26 часов Порции: 2 – 3

Ингредиенты:

– 1 килограмм абрикосов;

– 100 граммов сахара;

– 15 граммов желатина;

– ¼ чайной ложки лимонной кислоты;

– вода.

Приготовление:

Разделяем помытые и просушенные на бумажном полотенце абрикосы на половинки, удаляем косточки.

Переводим все в кастрюлю и посыпаем сахаром и желатином.

Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем настаиваться в течение 24 часов.

После ставим кастрюлю на небольшой огонь, добавляем немного воды, если сока недостаточно, и лимонную кислоту.

После закипания варим в течение 8 минут. Не забываем перемешивать и снимать пенку.

Горячее варенье разливаем в банки и закрываем крышками.

Переворачиваем банки, накрываем одеялом и оставляем охлаждаться.

Приятного аппетита!

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