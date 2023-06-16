Не знаете что приготовить из абрикосов? Попытайтесь закрутить их на зиму в виде варенья. Его можно есть ложкой, добавлять на хрустящий хлеб с маслом или выпекать пирожки.
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Абрикосовое варенье также используют в классических рецептах таких тортов, как Опера.
Рецепт абрикосового варенья
- Время: 26 часов
- Порции: 2 – 3
Приготовление:
- Разделяем помытые и просушенные на бумажном полотенце абрикосы на половинки, удаляем косточки.
- Переводим все в кастрюлю и посыпаем сахаром и желатином.
- Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем настаиваться в течение 24 часов.
- После ставим кастрюлю на небольшой огонь, добавляем немного воды, если сока недостаточно, и лимонную кислоту.
- После закипания варим в течение 8 минут. Не забываем перемешивать и снимать пенку.
- Горячее варенье разливаем в банки и закрываем крышками.
- Переворачиваем банки, накрываем одеялом и оставляем охлаждаться.
Приятного аппетита!