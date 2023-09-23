Витаминный эликсир на все случаи жизни: готовим варенье из калины по рецепту мамы Клопотенко
23 сентября 2023, 11:44Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Множество полезных витаминов, незабываемый аромат и яркий цвет – все это о варенье из калины. Его еще с давних времен готовили наши предки, почему бы и нам не продолжить эту традицию.
Варенье из калины – это не только вкусная домашняя закрутка на зиму, но и вспомогательная витаминная бомба для иммунитета. Добавьте его в чай, мажьте на хлеб или полейте творог – очень вкусно!
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Готовить такое варенье не сложно, ведь уже через час оно будет на столе. Если вы планируете не хранить его на зиму, а сразу использовать – можно не закрывать крышкой, а использовать обычную капроновую.
Рецепт варенья из калины
- Время: 60 минут
- Порции: 1 (банка 500 граммов)
– 250 граммов калины;
– 500 граммов сахара;
– 1 пучок мяты;
– 1 пучок мелиссы;
– 1 пучок тимьяна;
– 0,5 чайной ложки сухого имбиря.
Приготовление:
- Промойте гроздья калины проточной водой, просушите на бумажных полотенцах. Осторожно оборвите ягоды калины, разделите пополам.
- Из 250 грамм калины сделайте пюре – перетрите через сито. Не забудьте воспользоваться перчатками.
- Заранее подготовьте стерилизованную банку и закруточную крышку.
- Добавьте массу в сотейник и всыпьте 500 г сахара. Хорошо перемешайте все.
- Далее добавьте сухой имбирь и снова хорошо перемешайте. В пучках добавьте помытый чабрец, мяту и мелиссу, чтобы они отдали свои ароматы и вкус.
- Поставьте сотейник на средний огонь и проварите в течение 1-2 минут. Достаньте травы.
- Налейте варенье в банку, накройте крышкой и закройте. Храните варенье из калины в холодильнике.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить квашеную капусту с клюквой по рецепту Клопотенко.