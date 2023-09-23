Варення з калини – це не тільки смачна домашня закрутка на зиму, а й допоміжна вітамінна бомба для імунітету. Додайте його до чаю, намастіть на хліб чи полийте домашній сир – дуже смачно!
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Готувати таке варення не складно, адже вже за годину воно буде на столі. Якщо ви плануєте не зберігати його на зиму, а одразу використовувати – можна не закривати кришкою, а використати звичайну капронову.
Рецепт варення з калини
- Час: 60 хвилин
- Порції: 1 (банка 500 грамів)
Приготування:
- Промийте грона калини проточною водою, просушіть на паперових рушниках. Обережно обірвіть ягоди калини, розділіть навпіл.
- З 250 грамів калини зробіть пюре – перетріть через сито. Не забудьте скористатися рукавичками.
- Заздалегідь підготуйте стерилізовану банку та кришку для закрутки.
- Додайте масу у сотейник та всипте 500 грамів цукру. Добре перемішайте все.
- Далі додайте сухого імбиру і знову добре перемішайте. У пучках додайте помитий чебрець, м’яту та мелісу, аби вони віддали свої аромати та смак.
- Поставте сотейник на середній вогонь і проваріть протягом 1 – 2 хвилин. Дістаньте трави.
- Налийте варення у банку, накрийте кришкою і закрийте. Зберігайте варення з калини у холодильнику.
Смачного!