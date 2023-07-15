Нет лучшего ингредиента для булочек или блинчиков, чем невероятное варенье из смородины. Этот вкус отличается особым вкусом и ароматом, а чего стоит его волшебный цвет!
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Рецепт варенья из смородины
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Это такой аромат / Фото ania gotuje
Приготовление:
- Ягоды смородины переберите, удалите мусор и плодоножку.
- Промойте ягоду в прохладной воде.
- Переложите смородину в кастрюлю с толстым дном.
- Добавьте сахар и воду.
- Доведите до кипения на среднем огне постоянно помешивая.
- Убавьте огонь до минимума и варите варенье, помешивая, в течение 30 минут.
- Готовое варенье разложите в стерилизованные банки и закатайте крышками.
- Переверните банки вверх дном и дайте им полностью остыть.
- Варенье из смородины следует хранить в темном прохладном месте.