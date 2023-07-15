Немає кращого інгредієнта для булочок чи налисників, ніж неймовірне варення зі смородини. Цей смаколик вирізняється особливим смаком та ароматом, а чого вартий його чарівний колір!

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Рецепт варення зі смородини

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Це такий аромат / Фото ania gotuje

Приготування:

  • Ягоди смородини переберіть, видаліть сміття та плодоніжки.
  • Промийте ягоду в холодній воді.
  • Перекладіть смородину в каструлю з товстим дном.
  • Додайте цукор і воду.
  • Доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи.
  • Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть варення, помішуючи, протягом 30 хвилин.
  • Готове варення розкладіть у стерилізовані банки і закатайте кришками.
  • Переверніть банки догори дном і дайте їм повністю охолонути.
  • Варення з смородини варто зберігати в темному прохолодному місці.