Немає кращого інгредієнта для булочок чи налисників, ніж неймовірне варення зі смородини. Цей смаколик вирізняється особливим смаком та ароматом, а чого вартий його чарівний колір!

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Рецепт варення зі смородини

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Це такий аромат / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

– 1 кілограм смородини;

– 1 кілограм цукру;

– пів склянки води.

Приготування:

Ягоди смородини переберіть, видаліть сміття та плодоніжки.

Промийте ягоду в холодній воді.

Перекладіть смородину в каструлю з товстим дном.

Додайте цукор і воду.

Доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи.

Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть варення, помішуючи, протягом 30 хвилин.

Готове варення розкладіть у стерилізовані банки і закатайте кришками.

Переверніть банки догори дном і дайте їм повністю охолонути.

Варення з смородини варто зберігати в темному прохолодному місці.

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