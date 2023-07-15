Рассчитаны идеальные пропорции ягод и сахара: варим варенье из смородин

Пришло время запастись особым продуктом – вареньем из смородины. Простое в приготовлении, но невероятно душистое, оно точно пригодится на вашей кухне.

Нет лучшего ингредиента для булочек или блинчиков, чем невероятное варенье из смородины. Этот вкус отличается особым вкусом и ароматом, а чего стоит его волшебный цвет!

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Рецепт варенья из смородины

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Это такой аромат / Фото ania gotuje

Ингредиенты

1 килограмм смородины;

– 1 килограмм сахара;

– пол стакана воды.

Приготовление:

Ягоды смородины переберите, удалите мусор и плодоножку.

Промойте ягоду в прохладной воде.

Переложите смородину в кастрюлю с толстым дном.

Добавьте сахар и воду.

Доведите до кипения на среднем огне постоянно помешивая.

Убавьте огонь до минимума и варите варенье, помешивая, в течение 30 минут.

Готовое варенье разложите в стерилизованные банки и закатайте крышками.

Переверните банки вверх дном и дайте им полностью остыть.

Варенье из смородины следует хранить в темном прохладном месте.