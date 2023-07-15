Рассчитаны идеальные пропорции ягод и сахара: варим варенье из смородин
15 июля 2023, 10:46Читати новину українською
Источник:ania gotuje
Пришло время запастись особым продуктом – вареньем из смородины. Простое в приготовлении, но невероятно душистое, оно точно пригодится на вашей кухне.
Нет лучшего ингредиента для булочек или блинчиков, чем невероятное варенье из смородины. Этот вкус отличается особым вкусом и ароматом, а чего стоит его волшебный цвет!
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Рецепт варенья из смородины
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Это такой аромат / Фото ania gotujeИнгредиенты:
– 1 килограмм смородины;
– 1 килограмм сахара;
– пол стакана воды.
Приготовление:
- Ягоды смородины переберите, удалите мусор и плодоножку.
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Промойте ягоду в прохладной воде.
- Переложите смородину в кастрюлю с толстым дном.
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Добавьте сахар и воду.
- Доведите до кипения на среднем огне постоянно помешивая.
- Убавьте огонь до минимума и варите варенье, помешивая, в течение 30 минут.
- Готовое варенье разложите в стерилизованные банки и закатайте крышками.
- Переверните банки вверх дном и дайте им полностью остыть.
- Варенье из смородины следует хранить в темном прохладном месте.