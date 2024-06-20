Густое, словно смола: старинная перепись варенья из смородины

20 июня 2024, 23:55
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Источник:

ania gotuje

Черная смородина – отличная ягода для консервации не только благодаря своему насыщенному вкусу. Эти плоды содержат большое количество пектина – растворимой клетчатки, благодаря которой варенье становится густым.

Варенье из черной смородины требует всего двух ингредиентов: ягод и сахара. Поскольку джем из черной смородины очень хорошо загустевает, нет необходимости в желатине или других вспомогательных ингредиентах.

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Как подготовить смородину для варенья

Ягоды для варенья должны быть очень спелыми. Смородина кислая по своей природе и становится слаще только по мере созревания. Тщательно промойте гроздья в холодной воде. Лучше всего просто бросить их в большую миску с водой и осторожно перемешать. Впоследствии слейте жидкость через сито и промойте под проточной водой. Промытые плоды отделите от плодоножек.

Варенье из смородины

  • Время: 1 час
  • Порций: 4


Для тостов или булочек / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 1 килограмм смородины;
– 1 килограмм сахара;

– полстакана воды.

Приготовление:

  1. Ягоды смородины переберите, удалите мусор и плодоножки.
  2. Промойте ягоду в холодной воде.
  3. Переложите смородину в кастрюлю с толстым дном.
  4. Добавьте сахар и воду.
  5. Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая.
  6. Уменьшите огонь до минимума и варите варенье, помешивая, в течение 30 минут.
  7. Готовое варенье разложите в стерилизованные банки и закатайте крышками.
  8. Переверните банки вверх дном и дайте им полностью остыть.
  9. Варенье из смородины стоит хранить в темном прохладном месте.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська