Варення з чорної смородини вимагає всього двох інгредієнтів: ягід і цукру. Оскільки джем з чорної смородини дуже добре загусає, немає потреби в желатині чи інших допоміжних інгредієнтах.

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Як підготувати смородину для варення

Ягоди для варення повинні бути дуже стиглими. Смородина кисла за своєю природою і стає солодшою ​​тільки в міру дозрівання. Ретельно промийте грона в холодній воді. Найкраще просто кинути їх у велику миску з водою та обережно перемішати. Згодом злийте рідину через сито та промийте під проточною водою. Промиті плоди відокремте від плодоніжок.

Варення зі смородини

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Варення зі смородини
Для тостів чи булочок / Фото unsplash

Приготування:

  1. Ягоди смородини переберіть, видаліть сміття та плодоніжки.
  2. Промийте ягоду в холодній воді.
  3. Перекладіть смородину в каструлю з товстим дном.
  4. Додайте цукор і воду.
  5. Доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи.
  6. Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть варення, помішуючи, протягом 30 хвилин.
  7. Готове варення розкладіть у стерилізовані банки і закатайте кришками.
  8. Переверніть банки догори дном і дайте їм повністю охолонути.
  9. Варення зі смородини варто зберігати в темному прохолодному місці.