Варення з чорної смородини вимагає всього двох інгредієнтів: ягід і цукру. Оскільки джем з чорної смородини дуже добре загусає, немає потреби в желатині чи інших допоміжних інгредієнтах.
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Як підготувати смородину для варення
Ягоди для варення повинні бути дуже стиглими. Смородина кисла за своєю природою і стає солодшою тільки в міру дозрівання. Ретельно промийте грона в холодній воді. Найкраще просто кинути їх у велику миску з водою та обережно перемішати. Згодом злийте рідину через сито та промийте під проточною водою. Промиті плоди відокремте від плодоніжок.
Варення зі смородини
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Для тостів чи булочок / Фото unsplash
Приготування:
- Ягоди смородини переберіть, видаліть сміття та плодоніжки.
- Промийте ягоду в холодній воді.
- Перекладіть смородину в каструлю з товстим дном.
- Додайте цукор і воду.
- Доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи.
- Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть варення, помішуючи, протягом 30 хвилин.
- Готове варення розкладіть у стерилізовані банки і закатайте кришками.
- Переверніть банки догори дном і дайте їм повністю охолонути.
- Варення зі смородини варто зберігати в темному прохолодному місці.