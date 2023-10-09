Верещака – традиційна страва української кухні зі свинячих реберець та темного хлібного квасу. Цю стародавню страву колись готували наші предки, на жаль, зараз вона не така популярна як тоді.

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Аби відродити українську кухню пропонуємо приготувати верещаку на обід вже сьогодні. А з рецептом допоміг шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

Рецепт верещаки

Час: 2 години

2 години Порції: 4

Інгредієнти:

– 0,8 – 1 кілограм свинячих ребер;

– 0,75 – 1 літр квасу (темний хлібний);

– 1 головка часнику;

– 2 – 3 столові ложки соняшникової олії;

– 1 чайна ложка орегано;

– 2 столові ложки борошна;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка панірувальних сухарів;

– 2 – 3 гілочки петрушки;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Свинячі ребра миємо, нарізаємо по 1 – 2 сегменти та видаляємо плівки, сколи від костей. М'ясо солимо та перчимо. За допомогою пресу подрібнюємо зубчики цілої головки часнику.

На розігріту сковорідку додаємо олію та смажимо свинину до рум'яної скоринки.



Приготування страви / Фото Клопотенка

Перекладіть обсмажені ребра у глибоку форму для запікання і притрусіть орегано. Влийте у форму з ребрами темного квасу.

Поставте форму для запікання у розігріту до температури 180 градусів духовку та запікайте свинину з квасом протягом однієї години.



Приготування страви / Фото Клопотенка

Після цього готові реберця перекладаємо в посуд і накриваємо фольгою. Квас, що залишився від запікання, зливаємо в сотейник і випарюємо протягом ще 15 хвилин для створення густого соусу. Змішуємо борошно з 50 м'яким вершковим маслом, аби соус загустів.



Приготування страви / Фото Клопотенка

Подаємо з петрушкою та соусом.

Смачного!

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