Вишневая наливка "33 листочка": пошаговый видеорецепт от Лилии Цвит
19 июня 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Ютуб Лилия Цвит
Вишневая наливка – это ароматный и вкусный напиток, который легко приготовить дома. Сочные вишни придают напитку насыщенный вкус и приятный красный цвет.
Эта наливка прекрасно подходит для праздничных застолий или уютных вечеров в кругу семьи. Простая в приготовлении, она станет вашим любимым домашним напитком, который всегда приятно предложить гостям.
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Наливка из вишен
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 1 литр вишен;
– 33 штуки листьев вишни;
– 120 – 150 граммов сахара;
– 1 литр воды;
– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
– 300 миллилитров водки.
Приготовление:
- Вишню переберите и тщательно помойте. От косточек очищать не нужно.
- Добавьте к вишне листья.
- Всыпьте сахар.
- Залейте все водой.
- Также добавьте пол чайной ложки лимонной кислоты для цвета. Все перемешайте.
- Поместите кастрюлю на плиту вариться на маленьком огне. Варить нужно 30 минут с момента закипания.
- Через 30 минут выключите плиту.
- Накройте концентрат крышкой. Оставьте в прохладном месте до остывания.
- Перелейте жидкость через сито.
- К напитку добавьте водку.
- Перемешайте и перелейте в стеклянную посуду.
- Наливку можно делать из любых ягод.