Вишневая наливка "33 листочка": пошаговый видеорецепт от Лилии Цвит

19 июня 2024, 23:55
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Источник:

Ютуб Лилия Цвит

Вишневая наливка – это ароматный и вкусный напиток, который легко приготовить дома. Сочные вишни придают напитку насыщенный вкус и приятный красный цвет.

Эта наливка прекрасно подходит для праздничных застолий или уютных вечеров в кругу семьи. Простая в приготовлении, она станет вашим любимым домашним напитком, который всегда приятно предложить гостям.

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Наливка из вишен

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Невероятный напиток / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 1 литр вишен;
– 33 штуки листьев вишни;
– 120 – 150 граммов сахара;
– 1 литр воды;
– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
– 300 миллилитров водки.

Приготовление:

  1. Вишню переберите и тщательно помойте. От косточек очищать не нужно.
  2. Добавьте к вишне листья.
  3. Всыпьте сахар.
  4. Залейте все водой.
  5. Также добавьте пол чайной ложки лимонной кислоты для цвета. Все перемешайте.
  6. Поместите кастрюлю на плиту вариться на маленьком огне. Варить нужно 30 минут с момента закипания.
  7. Через 30 минут выключите плиту.
  8. Накройте концентрат крышкой. Оставьте в прохладном месте до остывания.
  9. Перелейте жидкость через сито.
  10. К напитку добавьте водку.
  11. Перемешайте и перелейте в стеклянную посуду.
  12. Наливку можно делать из любых ягод.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська