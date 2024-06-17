В этом рецепте нет загустителей. Несмотря на это, джем не будет жидким.

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Вишневый джем

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм вишен;

– 350 граммов яблок;

– 800 граммов сахара;

– 2 грамма лимонной кислоты;

– 0,5 чайной ложки корицы.

Приготовление:

Переберите и помойте вишни. Выньте из них косточки. Яблоки почистьте, уберите сердцевину и натрите. Вишни и яблоки перебейте блендером до желаемой консистенции. Смешайте смесь с сахаром. Добавьте растворенную в столовой ложке воды лимонную кислоту. Доведите массу до кипения на сильном огне, после чего уменьшите огонь до среднего. Варите джем, помешивая, 15 минут. Далее добавьте корицу и варите еще 10 – 15 минут или до нужной густоты. Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре. Храните в прохладном месте.

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