В этом рецепте нет загустителей. Несмотря на это, джем не будет жидким.
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Вишневый джем
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Переберите и помойте вишни. Выньте из них косточки.
- Яблоки почистьте, уберите сердцевину и натрите.
- Вишни и яблоки перебейте блендером до желаемой консистенции.
- Смешайте смесь с сахаром. Добавьте растворенную в столовой ложке воды лимонную кислоту.
- Доведите массу до кипения на сильном огне, после чего уменьшите огонь до среднего. Варите джем, помешивая, 15 минут. Далее добавьте корицу и варите еще 10 – 15 минут или до нужной густоты.
- Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками. Оставьте остывать при комнатной температуре. Храните в прохладном месте.