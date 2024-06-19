Ця наливка чудово підходить для святкових застіль або затишних вечорів у колі сім'ї. Проста у приготуванні, вона стане вашим улюбленим домашнім напоєм, який завжди приємно запропонувати гостям.
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Наливка з вишень
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Неймовірний напій / Фото unsplash
Приготування:
- Вишню переберіть і ретельно помийте. Від кісточок очищати не потрібно.
- Додайте до вишні листя.
- Всипте цукор.
- Залийте все водою.
- Також додайте пів чайної ложки лимонної кислоти для кольору. Все перемішайте.
- Помістіть каструлю на плиту варитися на маленькому вогні. Варити потрібно 30 хвилин з моменту закипання.
- Через 30 хвилин вимкніть плиту.
- Накрийте концентрат кришкою. Залишіть у прохолодному місці до охолодження.
- Перелийте рідину через сито.
- До напою додайте горілку.
- Перемішайте та перелийте у скляний посуд.
- Наливку можна робити із будь-яких ягід.