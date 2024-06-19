Ця наливка чудово підходить для святкових застіль або затишних вечорів у колі сім'ї. Проста у приготуванні, вона стане вашим улюбленим домашнім напоєм, який завжди приємно запропонувати гостям.

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Наливка з вишень

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Як приготувати наливку з вишніНеймовірний напій / Фото unsplash

Приготування:

  1. Вишню переберіть і ретельно помийте. Від кісточок очищати не потрібно.
  2. Додайте до вишні листя.
  3. Всипте цукор.
  4. Залийте все водою.
  5. Також додайте пів чайної ложки лимонної кислоти для кольору. Все перемішайте.
  6. Помістіть каструлю на плиту варитися на маленькому вогні. Варити потрібно 30 хвилин з моменту закипання.
  7. Через 30 хвилин вимкніть плиту.
  8. Накрийте концентрат кришкою. Залишіть у прохолодному місці до охолодження.
  9. Перелийте рідину через сито.
  10. До напою додайте горілку.
  11. Перемішайте та перелийте у скляний посуд.
  12. Наливку можна робити із будь-яких ягід.