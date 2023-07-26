Вишня в собственном соку: идеальный вариант на зиму
26 июля 2023, 14:18Читати новину українською
Источник:Цветок
Чтобы круглый год наслаждаться кисленькими вишнями, советуем не только заморозить их, но и приготовить в собственном соку.
Из вишен можно приготовить множество вкусных блюд, как из свежих, так и консервированных. Самый простой вариант – закрутить их в собственном соке и хранить в прохладном месте в течение зимы.
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Из консервированных вишен тоже получаются вкусные компоты к праздничному столу, а торт без них вообще не приготовить.
Рецепт вишни в собственном соку
- Время: 8 часов
- Порции: 1 – 2
– 1 килограмм вишни;
– 200 граммов сахара.
Приготовление:
- Вишню переберите, удалите листики и плодоножки.
- Промойте вишню водой, откиньте на дуршлаг и дайте стечь излишней воде.
- С вишен нужно удалить косточки.
- Выделившийся сок при удалении косточек нужно влить в очищенные вишни.
- Очищенные вишни засыпьте сахаром, оставьте на 6-8 часов, чтобы они выделили сок.
- Вишню с соком доведите до кипения и варите на маленьком огне в течение 10 минут.
- В горячие простерилизованные банки насыпьте вишни с соком и закатайте крышками.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить запеченную кукурузу с маслом и специями.