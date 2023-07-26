З вишень можна приготувати безліч смачних страв, як зісвіжих так і консервованих. Найпростіший варіант – закрутити їх у власному соку та зберігати у прохолодному місці протягом зими.
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З консервованих вишень також виходять смачні компоти до святкового столу, а торт без них взагалі не приготувати.
Рецепт вишні у власному соку
- Час: 8 годин
- Порції: 1 – 2
Приготування:
- Вишню переберіть, видаліть листочки та плодоніжки.
- Промийте вишню водою, відкиньте на друшляк і дайте стекти зайвій воді.
- З вишень потрібно видалити кісточки.
- Сік який виділився під час видаляння кісточок потрібно влити до очищених вишень.
- Очищені вишні засипте цукром, залиште на 6 – 8 годин, щоб вони виділили сік.
- Вишні з соком доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні протягом 10 хвилин.
- У гарячі простерилізовані банки насипте вишні з соком і закатайте кришками.
Смачного!