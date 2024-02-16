Если надоели оливье и шуба: салат с курицей и сыром
16 февраля 2024, 07:56Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Копченая курица, огурец и сырок – отличное сочетание для вкусного салата. Такой рецепт попросит даже свекровь!
Салат с копченой курицей и желтым сыром – очень быстрый рецепт. Всего несколько простых ингредиентов нужно для того, чтобы на вашем столе оказался салат, рецепт которого у вас попросят еще не один раз.
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Рецепт салата с курицей и сыром
- Время: 25 минут
- Порций: 3
– 1 огурец;
– 150 грамм копченое филе;
– 150 грамм сыра Эдам или любого другого;
– 180 миллилитров натурального йогурта;
– 20 грамм жареного лука;
– 10 грамм чеснока.
Приготовление:
- Сыр нарежьте на квадратики или натрите на крупной терке.
- Поместите в миску.
- С курицы снимите кожу, а затем нарежьте ее кубиками или тонкими брусочками. Добавьте к сыру.
- Помойте и очистите огурец от кожуры, вырежьте часть с семенами, а остальное нарежьте кубиками. Добавьте в салат и перемешайте.
- Натуральный йогурт вылейте миску и добавьте пропущенный через пресс чеснок.
- Затем добавьте специи (соль, перец, прованские травы) и лук. Все перемешайте и полейте соусом.