Салат з копченою куркою і жовтим сиром – дуже швидкий рецепт. Лише кілька простих інгредієнтів потрібно для того, аби на вашому столі опинився салат, рецепт якого у вас попросять ще не один раз.

До теми Довершений смак без зайвих зусиль: рецепт салату для нагальних ситуацій

Рецепт салату з куркою та сиром

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 3

Приготування:

  1. Сир наріжте на квадратики або натріть на грубій терці.
  2. Помістіть в миску.
  3. З курки зніміть шкіру, а потім наріжте її кубиками або тонкими брусочками. Додайте до сиру.
  4. Помийте і очистіть огірок від шкірки, виріжте частину з насінням, а решту наріжте кубиками. Додайте в салат і перемішайте.
  5. Натуральний йогурт вилийте миску і додайте пропущений через прес часник.
  6. Потім додайте спеції (сіль, перець, прованські трави) та цибулю. Все перемішайте і полийте соусом.