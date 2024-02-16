Салат с копченой курицей и желтым сыром – очень быстрый рецепт. Всего несколько простых ингредиентов нужно для того, чтобы на вашем столе оказался салат, рецепт которого у вас попросят еще не один раз.

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Рецепт салата с курицей и сыром

Время: 25 минут

25 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 1 огурец;

– 150 грамм копченое филе;

– 150 грамм сыра Эдам или любого другого;

– 180 миллилитров натурального йогурта;

– 20 грамм жареного лука;

– 10 грамм чеснока.

Приготовление:

Сыр нарежьте на квадратики или натрите на крупной терке. Поместите в миску. С курицы снимите кожу, а затем нарежьте ее кубиками или тонкими брусочками. Добавьте к сыру. Помойте и очистите огурец от кожуры, вырежьте часть с семенами, а остальное нарежьте кубиками. Добавьте в салат и перемешайте. Натуральный йогурт вылейте миску и добавьте пропущенный через пресс чеснок. Затем добавьте специи (соль, перец, прованские травы) и лук. Все перемешайте и полейте соусом.

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