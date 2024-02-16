Салат с копченой курицей и желтым сыром – очень быстрый рецепт. Всего несколько простых ингредиентов нужно для того, чтобы на вашем столе оказался салат, рецепт которого у вас попросят еще не один раз.

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Рецепт салата с курицей и сыром

  • Время: 25 минут
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. Сыр нарежьте на квадратики или натрите на крупной терке.
  2. Поместите в миску.
  3. С курицы снимите кожу, а затем нарежьте ее кубиками или тонкими брусочками. Добавьте к сыру.
  4. Помойте и очистите огурец от кожуры, вырежьте часть с семенами, а остальное нарежьте кубиками. Добавьте в салат и перемешайте.
  5. Натуральный йогурт вылейте миску и добавьте пропущенный через пресс чеснок.
  6. Затем добавьте специи (соль, перец, прованские травы) и лук. Все перемешайте и полейте соусом.