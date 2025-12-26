Есть еще одно существенное преимущество. Готовится он без лишних сложностей, а результат всегда радует, информирует 24 Канал со ссылкой на "Господинька".

Как приготовить суп с манными клецками?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты для супа:

– 2 литра воды;

– 3 куриные голени;

– 3 картофелины;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 15 – 30 граммов растительного масла;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– 1 лавровый лист;

– зелень по вкусу.

Для манных клецок:

– 2 куриных яйца;

– 1 щепотка соли;

– 5 граммов растительного масла;

– 90 граммов манной крупы.

Приготовление:

Куриные голени заранее отварите в воде до готовности. Достаньте мясо из бульона, отделите его от костей и отложите. В кипящий бульон добавьте нарезанный кубиками картофель и варите до мягкости. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте нарезанную кубиками морковь и готовьте еще несколько минут, чтобы овощи стали ароматными и мягкими, но не зажаренными. Отдельно приготовьте тесто для клецок. В миске соедините яйца со щепоткой соли и маслом, хорошо перемешайте. Постепенно всыпайте манную крупу, каждый раз размешивая, до образования мягкого, пластичного теста. Оставьте его на 10 минут, чтобы манка набухла – так клецки будут нежными. Когда картофель почти сварится, добавьте в кастрюлю зажарку и куриное мясо. Посолите и поперчите по вкусу, доведите суп до кипения. Чайной ложкой, смоченной в бульоне, аккуратно отщипывайте тесто и опускайте его прямо в суп. Клецки быстро всплывают и не требуют длительной варки. В конце добавьте лавровый лист и еще щепотку молотого перца. Снимите суп с огня и дайте ему настояться под крышкой 10 – 15 минут. Подавайте горячим, добавляя зелень уже в тарелки.

Как выбрать овощи для вкусного бульона?

Насыщенный и ароматный бульон начинается с правильных овощей. Классическая основа – лук, морковь и сельдерей: они добавляют бульону мягкой сладости, глубины вкуса и красивого цвета, говорит SHUBA.

Чтобы сделать вкус интереснее, можно добавить чеснок и петрушку – они внесут легкие травяные и пикантные нотки. Для более выразительной пряности подойдут пастернак или лук-порей. А лавровый лист, черный перец горошком и сухие травы, например тимьян, помогут раскрыть аромат и сделать бульон по-настоящему насыщенным.

