Не борщ: рецепт древнейшего украинского блюда, которое должен уметь готовить каждый

Легендарное блюдо украинской кухни, которое сегодня редко кто готовит. Но все же рецепты хранятся и по сей день и их нужно восстанавливать, чтобы они не забывались.

Затирка – старинное блюдо украинской кухни, которое обычно готовили к столу. Ее подавали отдельно или брали за основу к тыквенной или другой каше. Часто бабушки тоже мочали у нее пирожки или хлеб.

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Рецепт затирки на молоке

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 300 граммов муки;– 1,5 литра молока;– 50 граммов воды для муки;– 500 граммов воды до молока;– 1 яйцо;– 2 щепотки соли.– 1 – 2 чайные ложки сахара;– пол чайной ложки сливочного масла.

Приготовление:

Чтобы приготовить затирку, нужно просеять муку горкой в глубокую миску, сделать в середине углубления, вбить туда яйцо и всыпать щепотку соли.

Растираем руками, должны получиться небольшие комочки.

Вливаем молоко в кастрюлю, добавляем туда стакан холодной воды, ставим на плиту средний огонь. Когда молоко закипит, убавляем огонь до минимального.

Высыпаем в кастрюлю комочки теста и хорошо перемешиваем. Соль и сахар добавляем по вкусу.

Варим затирку примерно 15 минут до готовности.

Разливаем горячую затирку по тарелкам, в каждую кладем по небольшому кусочку сливочного масла и сразу подаем.

Приятного аппетита!

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