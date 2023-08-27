Не борщ: рецепт древнейшего украинского блюда, которое должен уметь готовить каждый
27 августа 2023, 09:16Читати новину українською
Легендарное блюдо украинской кухни, которое сегодня редко кто готовит. Но все же рецепты хранятся и по сей день и их нужно восстанавливать, чтобы они не забывались.
Затирка – старинное блюдо украинской кухни, которое обычно готовили к столу. Ее подавали отдельно или брали за основу к тыквенной или другой каше. Часто бабушки тоже мочали у нее пирожки или хлеб.
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Рецепт затирки на молоке
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– 300 граммов муки;
– 1,5 литра молока;
– 50 граммов воды для муки;
– 500 граммов воды до молока;
– 1 яйцо;
– 2 щепотки соли.
Для подачи:
– 1 – 2 чайные ложки сахара;
– пол чайной ложки сливочного масла.
Приготовление:
- Чтобы приготовить затирку, нужно просеять муку горкой в глубокую миску, сделать в середине углубления, вбить туда яйцо и всыпать щепотку соли.
- Растираем руками, должны получиться небольшие комочки.
- Вливаем молоко в кастрюлю, добавляем туда стакан холодной воды, ставим на плиту средний огонь. Когда молоко закипит, убавляем огонь до минимального.
- Высыпаем в кастрюлю комочки теста и хорошо перемешиваем. Соль и сахар добавляем по вкусу.
- Варим затирку примерно 15 минут до готовности.
- Разливаем горячую затирку по тарелкам, в каждую кладем по небольшому кусочку сливочного масла и сразу подаем.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить шпундру из свинины и свеклы по нашему рецепту.