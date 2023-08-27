Затірка – давня страва української кухні, яку зазвичай готували до столу. Її подавали окремо, або брали за основу до гарбузової чи іншої каші. Часто бабусі також мочали в неї пиріжки чи хліб.

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Рецепт затірки на молоці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів борошна;

– 1,5 літра молока;

– 50 грамів води для борошна;

– 500 грамів води до молока;

– 1 яйце;

– 2 дрібки солі.

Для подачі:

– 1 – 2 чайні ложки цукру;

– пів чайної ложки вершкового масла.

Приготування:

Щоб приготувати затірку, треба просіяти борошно гіркою в глибоку миску, зробити в середині заглиблення, вбити туди яйце і всипати дрібку солі.

Розтираємо руками, повинні вийти невеликі грудочки.

Вливаємо молоко в каструлю, додаємо туди склянку холодної води, ставимо на плиту на середній вогонь. Коли молоко закипить, зменшуємо вогонь до мінімального.

Висипаємо в каструлю грудочки тіста і добре перемішуємо. Сіль і цукор додаємо на смак.

Варимо затірку приблизно 15 хвилин, до готовності.

Розливаємо гарячу затірку по тарілках, в кожну кладемо по невеликому шматочку вершкового масла і одразу подаємо.

Смачного!

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