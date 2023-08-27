Затірка – давня страва української кухні, яку зазвичай готували до столу. Її подавали окремо, або брали за основу до гарбузової чи іншої каші. Часто бабусі також мочали в неї пиріжки чи хліб.

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Рецепт затірки на молоці

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Щоб приготувати затірку, треба просіяти борошно гіркою в глибоку миску, зробити в середині заглиблення, вбити туди яйце і всипати дрібку солі.
  • Розтираємо руками, повинні вийти невеликі грудочки.
  • Вливаємо молоко в каструлю, додаємо туди склянку холодної води, ставимо на плиту на середній вогонь. Коли молоко закипить, зменшуємо вогонь до мінімального.
  • Висипаємо в каструлю грудочки тіста і добре перемішуємо. Сіль і цукор додаємо на смак.
  • Варимо затірку приблизно 15 хвилин, до готовності.
  • Розливаємо гарячу затірку по тарілках, в кожну кладемо по невеликому шматочку вершкового масла і одразу подаємо.

Смачного!