Затірка – давня страва української кухні, яку зазвичай готували до столу. Її подавали окремо, або брали за основу до гарбузової чи іншої каші. Часто бабусі також мочали в неї пиріжки чи хліб.
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Рецепт затірки на молоці
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Щоб приготувати затірку, треба просіяти борошно гіркою в глибоку миску, зробити в середині заглиблення, вбити туди яйце і всипати дрібку солі.
- Розтираємо руками, повинні вийти невеликі грудочки.
- Вливаємо молоко в каструлю, додаємо туди склянку холодної води, ставимо на плиту на середній вогонь. Коли молоко закипить, зменшуємо вогонь до мінімального.
- Висипаємо в каструлю грудочки тіста і добре перемішуємо. Сіль і цукор додаємо на смак.
- Варимо затірку приблизно 15 хвилин, до готовності.
- Розливаємо гарячу затірку по тарілках, в кожну кладемо по невеликому шматочку вершкового масла і одразу подаємо.
Смачного!