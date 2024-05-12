Краковские сырники: готовим идеальный завтрак на День матери
12 мая 2024, 12:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Порадуйте маму вкусным завтраком. В частности, для этого идеально подойдут краковские сырники.
Клубничный соус придаст сырникам невероятного аромата. Такое блюдо придется по вкусу всем.
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Краковские сырники
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 400 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 50 граммов муки;
– 20 граммов масла 73%;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 20 граммов сахарной пудры;
– 40 миллилитров растительного масла.
Для соуса:
– 200 граммов клубники;
– 60 граммов сахарной пудры;
– 20 миллилитров лимонного сока.
Приготовление:
- Творог выложите в миску и разотрите с сахаром и яйцом. Добавьте растопленное масло, ванильный сахар, муку и хорошо перемешайте.
- Сформируйте из массы небольшие круглые сырники. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
- Для соуса клубнику помойте, обсушите и удалите плодоножки. Положите в чашу блендера вместе с сахарной пудрой, соком лимона и взбейте до однородности.
- Подавайте сырники под соусом, украсив ягодами клубники.