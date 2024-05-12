Клубничный соус придаст сырникам невероятного аромата. Такое блюдо придется по вкусу всем.
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Краковские сырники
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Творог выложите в миску и разотрите с сахаром и яйцом. Добавьте растопленное масло, ванильный сахар, муку и хорошо перемешайте.
- Сформируйте из массы небольшие круглые сырники. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
- Для соуса клубнику помойте, обсушите и удалите плодоножки. Положите в чашу блендера вместе с сахарной пудрой, соком лимона и взбейте до однородности.
- Подавайте сырники под соусом, украсив ягодами клубники.