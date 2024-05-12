Клубничный соус придаст сырникам невероятного аромата. Такое блюдо придется по вкусу всем.

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Краковские сырники

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Творог выложите в миску и разотрите с сахаром и яйцом. Добавьте растопленное масло, ванильный сахар, муку и хорошо перемешайте.
  2. Сформируйте из массы небольшие круглые сырники. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
  3. Для соуса клубнику помойте, обсушите и удалите плодоножки. Положите в чашу блендера вместе с сахарной пудрой, соком лимона и взбейте до однородности.
  4. Подавайте сырники под соусом, украсив ягодами клубники.