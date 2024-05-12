Полуничний соус додасть сирникам неймовірного аромату. Така страва смакуватиме всім.
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Краківські сирники
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Сир викладіть у миску і розітріть із цукром і яйцем. Додайте розтоплене масло, ванільний цукор, борошно і добре перемішайте.
- Сформуйте з маси невеликі круглі сирники. Розігрійте пательню з олією та обсмажте їх на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.
- Для соусу полуницю помийте, обсушіть та видаліть плодоніжки. Покладіть у чашу блендера разом із цукровою пудрою, соком лимона і збийте до однорідності.
- Подавайте сирники під соусом, прикрасивши ягодами полуниці.