Как приготовить чизкейк на День Валентина: три домашних рецепта
Что может быть вкуснее нежного чизкейка. SmachnoNews подготовил для вас три вида десерта, которые станут отличным подарком к празднику.
Источник:24 канал
Чизкейк – нежный, изысканный десерт, который понравится всем. К вашему вниманию три вида сладкого десерта: с печеньем "Орео", лимонный и с малиновым вареньем.
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Лимонный чизкейк
- Тщательно измельчите печенье в крошку блендером. В кастрюле на среднем огне растопите сливочное масло. В миске смешайте маслом с измельченным печеньем, перемешайте до однородной консистенции.
- Форму для выпекания выстелить пергаментом, выложите тесто с песочной крошки, распределите стаканом корж.
- Разогрейте духовку до температуры 170 градусов и отправьте выпекаться в течение 10–12 минут.
Лимонный чизкейк / Фото freepik.com
- Творог взбейте в блендере. Помойте лимон, натрите на крупной терке цедру.
- В миске соедините сыр Филадельфия с творогом, добавьте цедру, сахар, ванильный сахар, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Отдельно в миске взбейте яйца, перемешайте, добавьте к сыру.
- Вылейте начинку на основу для чизкейка, выпекайте в духовке разогретой до 150 градусов около 1–1,5 часов. Оставьте охлаждаться при открытых дверях духовки.
- Готовый отправьте в холодильник на 3–5 часов.
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Чизкейк с печеньем "Орео"
- Измельчите печенье в крошку блендером. В миске смешайте печенье с маслом, перемешайте до однородной консистенции.
- Форму для выпекания выстелить пергаментом, выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 170 градусов и отправьте запекаться в течение 10 минут.
Чизкейк с печеньем "Орео"/Фото unsplash.com
- Творог взбейте в блендере, переложите в миску, соедините с мягким сыром, добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, сливки, крахмал, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Часть печенья измельчите, добавьте в начинку.
- Вылейте начинку на основу, выпекайте в духовке разогретой до 160 градусов около 2:00. Оставьте охлаждаться при открытых дверях духовки.
- Готовый отправьте в холодильник на 5:00, лучше всего – на ночь.
- Готовый торт, задекорируйте сливками, сверху выложите печенье.
Чизкейк с малиновым вареньем
- Измельчите печенье в крошку. В миске смешайте печенье с маслом, перемешайте до однородной консистенции.
- Форму для выпекания выстелить пергаментом, выложите тесто и отправьте запекаться в течение 8–10 минут в разогретую духовку до температуры 160 градусов.
Чизкейк с малиновым вареньем/Фото unsplash.com
- Творог взбейте в блендере. В миске смешайте с мягким сыром, добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, тщательно перемешайте.
- Варенье взбейте в блендере до однородной консистенции.
- 1/3 начинки добавьте варенье, аккуратно перемешайте. Вылейте начинку на основу, выпекайте, сверху выложите часть с вареньем и отправьте запекаться в духовке разогретой до 170 градусов около 1,5 часа.
- Готовый отправьте в холодильник на ночь.
- Готовый торт выложите на тарелку. Приятного тебе аппетита!
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