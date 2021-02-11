Что может быть вкуснее нежного чизкейка. SmachnoNews подготовил для вас три вида десерта, которые станут отличным подарком к празднику.

Чизкейк – нежный, изысканный десерт, который понравится всем. К вашему вниманию три вида сладкого десерта: с печеньем "Орео", лимонный и с малиновым вареньем. Читайте также Как приготовить шоколадный торт: домашний рецепт Лимонный чизкейк Ингредиенты для основы:

– 250 граммов песочного печенья;

– 125 граммов сливочного масла 82%. Тщательно измельчите печенье в крошку блендером. В кастрюле на среднем огне растопите сливочное масло. В миске смешайте маслом с измельченным печеньем, перемешайте до однородной консистенции. Форму для выпекания выстелить пергаментом, выложите тесто с песочной крошки, распределите стаканом корж. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов и отправьте выпекаться в течение 10–12 минут. Лимонный чизкейк / Фото freepik.com Ингредиенты для начинки:

– 2 чайные ложки лимонной цедры;

– 120 граммов сахара,

– 500 граммов творога 9–15% жирности;

– 250 граммов мягкий сыр Филадельфия;

– ванильный сахар;

– 3 яйца. Творог взбейте в блендере. Помойте лимон, натрите на крупной терке цедру. В миске соедините сыр Филадельфия с творогом, добавьте цедру, сахар, ванильный сахар, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Отдельно в миске взбейте яйца, перемешайте, добавьте к сыру. Вылейте начинку на основу для чизкейка, выпекайте в духовке разогретой до 150 градусов около 1–1,5 часов. Оставьте охлаждаться при открытых дверях духовки. Готовый отправьте в холодильник на 3–5 часов. Читайте также Капкейки "Красный бархат" на День Валентина: рецепт кексов с кремом Чизкейк с печеньем "Орео" Ингредиенты:

– 300 граммов песочного печенья;

– 150 граммов сливочного масла 82%;

– пачка печенья "Орео";

– сливки (готовые для декора). Измельчите печенье в крошку блендером. В миске смешайте печенье с маслом, перемешайте до однородной консистенции. Форму для выпекания выстелить пергаментом, выложите тесто. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов и отправьте запекаться в течение 10 минут. Чизкейк с печеньем "Орео"/Фото unsplash.com Ингредиенты для начинки:

– 150 граммов сахара;

– 500 граммов творога 9% жирности;

– 300 граммов мягкого сыра Филадельфия;

– 250 мы литров сливок 33% жирности;

– ванильный сахар;

– 20 граммов кукурузного крахмала.

– 3 яйца. Творог взбейте в блендере, переложите в миску, соедините с мягким сыром, добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, сливки, крахмал, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Часть печенья измельчите, добавьте в начинку. Вылейте начинку на основу, выпекайте в духовке разогретой до 160 градусов около 2:00. Оставьте охлаждаться при открытых дверях духовки. Готовый отправьте в холодильник на 5:00, лучше всего – на ночь. Готовый торт, задекорируйте сливками, сверху выложите печенье. Чизкейк с малиновым вареньем Ингредиенты:

– 250 граммов песочного печенья;

– 100 граммов сливочного масла 82%. Измельчите печенье в крошку. В миске смешайте печенье с маслом, перемешайте до однородной консистенции. Форму для выпекания выстелить пергаментом, выложите тесто и отправьте запекаться в течение 8–10 минут в разогретую духовку до температуры 160 градусов. Чизкейк с малиновым вареньем/Фото unsplash.com Ингредиенты для начинки:

– 100 граммов сахара,

– 350 граммов творога 15% жирности;

– 200 граммов мягкого сыра Филадельфия;

– ванильный сахар;

– 3 яйца. Творог взбейте в блендере. В миске смешайте с мягким сыром, добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, тщательно перемешайте. Варенье взбейте в блендере до однородной консистенции. 1/3 начинки добавьте варенье, аккуратно перемешайте. Вылейте начинку на основу, выпекайте, сверху выложите часть с вареньем и отправьте запекаться в духовке разогретой до 170 градусов около 1,5 часа. Готовый отправьте в холодильник на ночь. Готовый торт выложите на тарелку. Приятного тебе аппетита!