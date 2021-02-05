Как приготовить шоколадный торт: домашний рецепт
Очень вкусный бисквитный шоколадный торт понравится всем. Десерт можно готовить в будни и праздники.
Источник:24 канал
Шоколадный торт готовится из бисквитных коржей, сливочного крема с добавлением какао и глазурью. По желанию торт можно задекорировать шариками с какао или фруктами. Сладкий десерт может стать отличным подарком на День Валентина.
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Как приготовить шоколадный торт
- Для приготовления бисквитного теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините яйца с сахаром, взбейте миксером в течение 5-7 минут. Далее – добавьте муку, разрыхлитель, какао, перемешайте лопаткой.
- Форму для выпекания диаметром 22-24 сантиметра, выстелите пергаментом, выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте выпекаться в течение 30-35 минут до готовности. Выложите из духовки, накройте полотенцем, оставьте на несколько часов.
- Шоколадные коржи разрежьте, смажьте кремом.
- Готовый торт полейте шоколадной глазурью.
Шоколадный торт / Фото pexels.com
Как приготовить крем
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините молоко с сахаром, добавьте муку, какао, перемешайте до однородной консистенции.
- В кастрюлю переложите крем, поставьте на маленький огонь, перемешайте, доведите до кипения.
- В миске смешайте крем со сливочным маслом.
Шоколад/ Фото unsplash.com
Как приготовить шоколадную глазурь
- В кастрюле на маленьком огне растопите шоколад, добавьте сливки, перемешайте до однородной консистенции, варите несколько минут до готовности.
- Горячим шоколадом покройте торт. Приятного аппетита!
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