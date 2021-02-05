Очень вкусный бисквитный шоколадный торт понравится всем. Десерт можно готовить в будни и праздники.

Шоколадный торт готовится из бисквитных коржей, сливочного крема с добавлением какао и глазурью. По желанию торт можно задекорировать шариками с какао или фруктами. Сладкий десерт может стать отличным подарком на День Валентина. Читайте также Торт Красный бархат по рецепту участника "Мастер Шеф" Антона Квасова Как приготовить шоколадный торт Ингредиенты:

– 6 шт. яиц;

– 180 граммов сахара;

– 150 граммов муки;

– 30 граммов какао;

– разрыхлитель. Для приготовления бисквитного теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините яйца с сахаром, взбейте миксером в течение 5-7 минут. Далее – добавьте муку, разрыхлитель, какао, перемешайте лопаткой. Форму для выпекания диаметром 22-24 сантиметра, выстелите пергаментом, выложите тесто. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте выпекаться в течение 30-35 минут до готовности. Выложите из духовки, накройте полотенцем, оставьте на несколько часов. Шоколадные коржи разрежьте, смажьте кремом. Готовый торт полейте шоколадной глазурью. Шоколадный торт / Фото pexels.com Как приготовить крем Ингредиенты:

– 250 миллилитров молока;

– 30 граммов какао;

– 3 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки муки;

– 50 граммов сливочного масла 82%. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините молоко с сахаром, добавьте муку, какао, перемешайте до однородной консистенции. В кастрюлю переложите крем, поставьте на маленький огонь, перемешайте, доведите до кипения. В миске смешайте крем со сливочным маслом. Шоколад/ Фото unsplash.com Как приготовить шоколадную глазурь Ингредиенты:

– 100 граммов шоколада;

– 80 граммов сливок 33%. В кастрюле на маленьком огне растопите шоколад, добавьте сливки, перемешайте до однородной консистенции, варите несколько минут до готовности. Горячим шоколадом покройте торт. Приятного аппетита!