Що може бути смачніше ніжного чізкейку. SmachnoNews підготував для вас три види десерту, які стануть чудовим подарунком до свята.

Чізкейк – ніжний, вишуканий десерт, який сподобається усім. До вашої уваги три види солодкого десерту: з печивом "Орео", лимонний та малиновим варенням. Читайте також Як приготувати шоколадний торт: домашній рецепт Лимонний чізкейк Інгредієнти для основи:

– 250 грамів пісочного печива;

– 125 грамів вершкового масла 82%. Ретельно подрібніть печиво у крихту блендером. У каструлі на середньому вогні розтопіть вершкове масло. У мисці змішайте маслом з подрібненим печивом, перемішайте до однорідної консистенції. Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто з пісочної крихти, розподіліть склянкою корж. Розігрійте духовку до температури 170 градусів та відправте випікатись протягом 10-12 хвилин. Лимонний чізкейк/ Фото freepik.com Інгредієнти для начинки:

– 2 чайні ложки лимонної цедри;

– 120 грамів цукру;

– 500 грамів домашнього сиру 9-15% жирності;

– 250 грамів м'який сир Філадельфія;

– ванільний цукор;

– 3 яйця. Домашній сир збийте у блендері. Помийте лимон, натріть на грубій тертці цедру. У мисці з'єднайте сир Філадельфія з домашнім сиром, додайте цедру, цукор, ванільний цукор, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Окремо у мисці збийте яйця, перемішайте, додайте до сиру. Вилийте начинку на основу для чізкейка, випікайте в духовці розігрітій до 150 градусів близько 1-1,5 годин. Залиште охолоджуватись при відкритих дверях духовки. Готовий відправте в холодильник на 3-5 годин. Читайте також Капкейки "Червоний оксамит" на День Валентина: рецепт кексів з кремом Чізкейк з печивом "Орео" Інгредієнти:

– 300 грамів пісочного печива;

– 150 грамів вершкового масла 82%;

– пачка печива "Орео";

– вершки (готові для декору). Подрібніть печиво у крихту блендером. У мисці змішайте печиво з маслом, перемішайте до однорідної консистенції. Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто. Розігрійте духовку до температури 170 градусів та відправте запікатись протягом 10 хвилин. Чізкейк с печивом "Орео"/Фото unsplash.com Інгредієнти для начинки:

– 150 грамів цукру;

– 500 грамів домашнього сиру 9% жирності;

– 300 грамів м'якого сиру Філадельфія;

– 250 мі літрів вершків 33% жирності;

– ванільний цукор;

– 20 грамів кукурудзяного крохмалю.

– 3 яйця. Домашній сир збийте у блендері, перекладіть у миску, з'єднайте з м'яким сиром, додайте яйця, цукор, ванільний цукор, вершки, крохмаль, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Частину печива подрібніть, додайте у начинку. Вилийте начинку на основу, випікайте в духовці розігрітій до 160 градусів близько 2 годин. Залиште охолоджуватись при відкритих дверях духовки. Готовий відправте в холодильник на 5 годин, найкраще – на ніч. Готовий торт, задекоруйте вершками, зверху викладіть печиво. Чізкейк з малиновим варенням Інгредієнти:

– 250 грамів пісочного печива;

– 100 грамів вершкового масла 82%. Подрібніть печиво у крихту. У мисці змішайте печиво з маслом, перемішайте до однорідної консистенції. Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто та відправте запікатись протягом 8-10 хвилин у розігріту духовку до температури 160 градусів. Чізкейк с малиновим варенням /Фото unsplash.com Інгредієнти для начинки:

– 100 грамів цукру;

– 350 грамів домашнього сиру 15% жирності;

– 200 грамів м'якого сиру Філадельфія;

– ванільний цукор;

– 3 яйця. Домашній сир збийте у блендері. У мисці змішайте з м'яким сиром, додайте яйця, цукор, ванільний цукор, ретельно перемішайте. Варення збийте у блендері до однорідної консистенції. 1/3 начинки додайте варення, акуратно перемішайте. Вилийте начинку на основу, випікайте, зверху викладіть частину з варенням і відправте запікатись в духовці розігрітій до 170 градусів близько 1,5 години. Готовий відправте в холодильник на ніч. Готовий торт викладіть на тарілку. Смачного!