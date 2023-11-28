Легко и быстро: подборка рецептов горячих бутербродов на сковороде и в микроволновке

28 ноября 2023, 15:25
Читати новину українською

Источник:

УНИАН

Горячие бутерброды всегда выручают, когда хочется очень быстро перекусить. Попробуйте немного разнообразить привычное блюдо, воспользовавшись нашими рецептами.

Горячие бутерброды можно приготовить на сковороде и в микроволновке. Мы предлагаем 2 оригинальных рецепта – выбирайте по своему вкусу.

Обязательно попробуйте Гастрономическое путешествие в Италию: 3 блюда, которые следует приготовить на ужин

Горячие бутерброды с колбасой и сыром в кляре

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 ломтика хлеба;
– 2 слайса колбасы или ветчины;
– 2 слайса твердого сыра;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки молока;
– соль и перец по вкусу;
– 1 столовая ложка сливочного масла.

Приготовление:

  1. Смажьте ломтики хлеба с одной стороны горчицей. Сверху на горчицу выложите по кусочку твердого сыра и колбасы или ветчины, после чего сложите сэндвич.
  2. Смешайте 1 яйцо с 2 столовыми ложками молока, всыпьте щепотку соли и перца, хорошо перемешайте.
  3. Растопите на сковороде сливочное масло, обмакните сэндвич в яичную смесь, а затем выложите его на сковороду с растопленным маслом. Жарьте по 1 минуте с каждой стороны.

Горячие бутерброды с соусом бешамель и яйцом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 2 ломтика хлеба;
– 2 слайса ветчины;
– 2 слайса твердого сыра;
– 1 яйцо;
– 125 миллилитров молока;
– 1 столовая ложка муки;
– 25 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку, размешайте до однородности.
  2. Влейте молоко порциями, постоянно помешивая. Проварите 2 минуты, чтобы соус загустел.
  3. Добавьте горчицу, доведите до вкуса солью и чёрным перцем.
  4. Подсушите хлеб или поджарьте с обеих сторон. Выложите на каждый ломтик ветчину, сыр и полейте соусом.
  5. Отправьте бутерброды в микроволновку, пока творог не расплавится.
  6. Пожарьте яичницу и выложите ее на готовые бутерброды.

Приятного аппетита!

Понравились рецепты? Узнайте, как готовить разнообразные тарталетки с тунцом.
Автор: Ольга Котів