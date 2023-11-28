Горячие бутерброды можно приготовить на сковороде и в микроволновке. Мы предлагаем 2 оригинальных рецепта – выбирайте по своему вкусу.
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Горячие бутерброды с колбасой и сыром в кляре
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Смажьте ломтики хлеба с одной стороны горчицей. Сверху на горчицу выложите по кусочку твердого сыра и колбасы или ветчины, после чего сложите сэндвич.
- Смешайте 1 яйцо с 2 столовыми ложками молока, всыпьте щепотку соли и перца, хорошо перемешайте.
- Растопите на сковороде сливочное масло, обмакните сэндвич в яичную смесь, а затем выложите его на сковороду с растопленным маслом. Жарьте по 1 минуте с каждой стороны.
Горячие бутерброды с соусом бешамель и яйцом
- Время: 15 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку, размешайте до однородности.
- Влейте молоко порциями, постоянно помешивая. Проварите 2 минуты, чтобы соус загустел.
- Добавьте горчицу, доведите до вкуса солью и чёрным перцем.
- Подсушите хлеб или поджарьте с обеих сторон. Выложите на каждый ломтик ветчину, сыр и полейте соусом.
- Отправьте бутерброды в микроволновку, пока творог не расплавится.
- Пожарьте яичницу и выложите ее на готовые бутерброды.
Приятного аппетита!