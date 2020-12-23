Суп с грибами – первое блюдо, которое не только согреет в холодную погоду, но и обогатит ваш организм витаминами.

SmachnoNews подготовил для вас вкусные рецепты супов с грибами. Ароматный сливочный суп с шампиньонами и сыром, грибной суп с гречкой, которые легко готовятся и не займут у вас много времени. Читайте также Рецепты постного борща: с грибами, фасолью, с ушками Сливочный суп с шампиньонами и сыром Ингредиенты:

– 350 г грибов (шампиньоны);

– 50 г моркови;

– 50 г лука;

– 150 г плавленого сыра 15%;

– 100 мл сливок 33%;

– 2–3 ст.л подсолнечного масла;

– соль, перец. Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры, картофель, морковь, нарежьте кубиками, лук – соломкой. Тщательно помойте грибы, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде на подсолнечном масле с луком и морковью до золотой корочки. В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль, перец, лук, морковь, грибы. Натрите плавленый сыр на крупной терке, добавьте в горячий суп, влейте сливки и доведите до кипения. Варите все ингредиенты 15 минут до готовности. Снимите суп с огня, накройте крышкой, оставьте на 10 минут. Подавайте к столу горячим, с хлебом или гренками. Сливочный грибной суп Грибной суп с гречкой Ингредиенты:

– 400 г грибов (шампиньоны);

– 50 г моркови;

– 50 г лука;

– 100 г гречки;

– 2–3 ст.л подсолнечного масла;

– соль, перец. Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры, картофель, морковь, нарежьте кубиками, лук – соломкой. Тщательно помойте грибы, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде на подсолнечном масле с луком и морковью до золотой корочки. Тщательно промойте гречку. В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль, перец, лук, морковь, грибы. В суп добавьте гречку, варите все ингредиенты 15 минут до готовности. Снимите суп с огня, накройте крышкой, оставьте на 10 минут. Подавайте к столу горячим. Приятного аппетита! Грибний супе з гречкою