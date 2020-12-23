Суп с грибами: домашние рецепты на каждый день
Суп с грибами – первое блюдо, которое не только согреет в холодную погоду, но и обогатит ваш организм витаминами.
SmachnoNews подготовил для вас вкусные рецепты супов с грибами. Ароматный сливочный суп с шампиньонами и сыром, грибной суп с гречкой, которые легко готовятся и не займут у вас много времени.
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Сливочный суп с шампиньонами и сыром
- Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры, картофель, морковь, нарежьте кубиками, лук – соломкой.
- Тщательно помойте грибы, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде на подсолнечном масле с луком и морковью до золотой корочки.
- В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль, перец, лук, морковь, грибы.
- Натрите плавленый сыр на крупной терке, добавьте в горячий суп, влейте сливки и доведите до кипения. Варите все ингредиенты 15 минут до готовности.
- Снимите суп с огня, накройте крышкой, оставьте на 10 минут. Подавайте к столу горячим, с хлебом или гренками.
Сливочный грибной суп
Грибной суп с гречкой
- Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры, картофель, морковь, нарежьте кубиками, лук – соломкой.
- Тщательно помойте грибы, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде на подсолнечном масле с луком и морковью до золотой корочки.
- Тщательно промойте гречку.
- В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль, перец, лук, морковь, грибы.
- В суп добавьте гречку, варите все ингредиенты 15 минут до готовности.
- Снимите суп с огня, накройте крышкой, оставьте на 10 минут. Подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!
Грибний супе з гречкою
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