Суп з грибами: домашні рецепти на кожен день
Суп з грибами – перша страва, яка не тільки зігріє у холодну погоду, а й збагатить ваш організм вітамінами.
SmachnoNews підготував для вас смачні рецепти супів з грибами. Ароматний вершковий суп з печерицями та сиром, суп з гречкою, які легко готуються та не займуть у вас багато часу.
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Вершковий суп із печерицями та сиром
- Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки картоплю, моркву, наріжте кубиками, цибулю – соломкою.
- Ретельно помийте гриби, наріжте скибочками, обсмажте на пательні на соняшниковій олії з цибулею і морквою до золотої скоринки.
- У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль, перець, цибулю, моркву, гриби.
- Натріть плавлений сир на грубій тертці, додайте у суп, влийте вершки та доведіть до кипіння. Варіть всі інгредієнти 15 хвилин до готовності.
- Зніміть суп з вогню, накрийте кришкою, залиште на 10 хвилин. Подавайте до столу гарячим, з хлібом або грінками.
Вершковий суп з грибами
Суп з грибами та гречкою
- Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки картоплю, моркву наріжте кубиками, цибулю – соломкою.
- Ретельно помийте гриби, наріжте скибочками, обсмажте на пательні на соняшниковій олії з цибулею і морквою до золотої скоринки.
- Ретельно промийте гречку.
- У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль, перець, цибулю, моркву, гриби.
- У суп додайте гречку, варіть всі інгредієнти 15 хвилин до готовності.
- Зніміть суп з вогню, накрийте кришкою, залиште на 10 хвилин. Подавайте до столу гарячим. Смачного!
Суп з грибами та гречкою
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