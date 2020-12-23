Суп з грибами – перша страва, яка не тільки зігріє у холодну погоду, а й збагатить ваш організм вітамінами.

SmachnoNews підготував для вас смачні рецепти супів з грибами. Ароматний вершковий суп з печерицями та сиром, суп з гречкою, які легко готуються та не займуть у вас багато часу. Читайте також Рецепти пісного борщу: з грибами, квасолею, з вушками Вершковий суп із печерицями та сиром Інгредієнти:

– 350 г грибів (печериці);

– 50 г моркви;

– 50 г цибулі;

– 150 г плавленого сиру 15%;

– 100 мл вершків 33%;

– 2-3 ст.л соняшникової олії;

– сіль, перець. Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки картоплю, моркву, наріжте кубиками, цибулю – соломкою. Ретельно помийте гриби, наріжте скибочками, обсмажте на пательні на соняшниковій олії з цибулею і морквою до золотої скоринки. У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль, перець, цибулю, моркву, гриби. Натріть плавлений сир на грубій тертці, додайте у суп, влийте вершки та доведіть до кипіння. В аріть всі інгредієнти 15 хвилин до готовності. Зніміть суп з вогню, накрийте кришкою, залиште на 10 хвилин. Подавайте до столу гарячим, з хлібом або грінками. Вершковий суп з грибами Суп з грибами та гречкою Інгредієнти:

– 400 г грибів (печериці);

– 50 г моркви;

– 50 г цибулі;

– 100 г гречки;

– 2-3 ст.л соняшникової олії;

– сіль, перець. Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки картоплю, моркву наріжте кубиками, цибулю – соломкою. Ретельно помийте гриби, наріжте скибочками, обсмажте на пательні на соняшниковій олії з цибулею і морквою до золотої скоринки. Ретельно промийте гречку. У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль, перець, цибулю, моркву, гриби. У суп додайте гречку, варіть всі інгредієнти 15 хвилин до готовності. Зніміть суп з вогню, накрийте кришкою, залиште на 10 хвилин. Подавайте до столу гарячим. Смачного! Суп з грибами та гречкою