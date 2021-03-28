Опять ломаете голову, что вкусненького съесть на обед? Мы подобрали для вас три блюда из куриного филе, которые вы приготовите за полчаса. А поможет вам в этом новинка от ТМ "Наша Ряба" с уже нарезанного мяса – филе для шницеля.

Уже подготовленное, деликатно нарезанное производителем куриное мясо с нежнейшей филейной части прекрасно подойдет для традиционных блюд, например, шницеля или кручеников, а также для французских изысков, например для котлеты Кордон-блю. Выбирайте блюдо по вкусу и удивляйте своих близких кулинарными шедеврами!

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С филе для шницеля готовить станет еще легче и быстрее, и у вас будет больше времени для себя и семьи.

Шницель из куриного филе на сковороде

Время: 30 минут

Порции: 4



Шницель на сковороде / Shutterstoke

Ингредиенты:

– 500 г куриного филе для шницеля ТМ "Наша Ряба";

– 2 ст. л молока

– 2 яйца;

– 2 ломтика багета;

– 1 ст. л сушеного розмарина;

– 1 ст. л сушеного базилика;

– масло для жарки;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление:

Филе для шницеля слегка отбейте через пищевую пленку, чтобы не повредить его структуру. Для панировки покрошите багет в чашу блендера, туда же добавьте молоко, базилик и розмарин. Перебейте массу до однородной консистенции. Куриные яйца взбейте вилкой с солью и черным молотым перцем. В отдельную тарелку насыпьте муки. Разогрейте сковородку с маслом. Запанируйте куриное филе для шницеля в муке, взбитом яйце и смеси белого хлеба и специй. Обжарьте шницель на сковороде (по несколько минут с каждой стороны) до золотистой корочки. Готовый куриный шницель переложите на бумажное полотенце, чтобы он вобрал лишнее масло. Подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!

Куриный шницель с сыром в духовке

Время: 30 минут

Порции: 4



Шницель из курицы в духовке / Shutterstoke

Ингредиенты:

– 500 г куриного филе для шницеля ТМ "Наша Ряба";

– 2 яйца;

– 200 г твердого сыра;

– 2 ст. л муки;

– 1 ч. л сушеного розмарина;

– 100 – 150 г панировочных сухарей;

– масло, чтобы смазать противень;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление:

Выложите куриное филе для шницеля на доску, накройте слоем пищевой пленки и отбейте молотком. Яйца взбейте с солью и черным молотым перцем. Муку и панировочные сухари насыпьте в отдельные мисочки. Твердый сыр натрите на крупной терке. Разогрейте духовку до 190 градусов. Противень застелите фольгой (по желанию смажьте фольгу маслом). Отбитое филе запанируйте в муке, дальше в яйцах и панировочных сухарях. Выложите сформированный шницель на противень. Посыпьте розмарином и тертым сыром. Запекайте куриный шницель в духовке 20 – 25 минут до готовности. Приятного аппетита!

Паровые крученики из куриного филе

Время: 35 минут

Порции: 4



Куриные крученики с грибами / Shutterstoke

Ингредиенты:

– 500 г куриного филе для шницеля ТМ "Наша Ряба";

– 200 г шампиньонов;

– свежий перец чили на ваш вкус;

– 2 ст. л соевого соуса;

– 3 ст. л лимонного сока

– томаты черри для подачи.

Приготовление:

Куриное филе для шницеля переложите в глубокую миску, полейте лимонным соком и оставьте на 10 минут. Шампиньоны почистите от кожуры, мелко нарежьте и замаринуйте в соевом соусе. Перец чили помойте, измельчите и смешайте с грибами. Слейте маринад из шампиньонов. Отбейте мясо через слой пищевой пленки – нескольких ударов будет достаточно. Выложите начинку на середину отбитого куска филе, сверните его в рулет и закрепите край зубочисткой или термостойкими шпажками. Поставьте крученики вариться на пару – они будут готовы примерно за 20 минут. Подавайте готовые крученики из куриного филе со свежими томатами черри. Приятного аппетита!

Котлета Кордон-блю в духовке

Время: 35 минут

Порции: 2



Изысканное блюдо из курицы / Shutterstoke

Ингредиенты:

– 500 г куриного филе для шницеля ТМ "Наша Ряба";

– 100 г ветчины;

– 30 г твердого сыра;

– 4 куриных яйца,

– 50 г муки;

– масло для жарки;

– черный молотый перец;

– 100 г панировочных сухарей.

Приготовление: