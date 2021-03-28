Рецепты из куриного филе для шницеля: готовим крученики, котлету Кордон-блю и шницель
Опять ломаете голову, что вкусненького съесть на обед? Мы подобрали для вас три блюда из куриного филе, которые вы приготовите за полчаса. А поможет вам в этом новинка от ТМ "Наша Ряба" с уже нарезанного мяса – филе для шницеля.
Источник:24 канал
Уже подготовленное, деликатно нарезанное производителем куриное мясо с нежнейшей филейной части прекрасно подойдет для традиционных блюд, например, шницеля или кручеников, а также для французских изысков, например для котлеты Кордон-блю. Выбирайте блюдо по вкусу и удивляйте своих близких кулинарными шедеврами!
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С филе для шницеля готовить станет еще легче и быстрее, и у вас будет больше времени для себя и семьи.
Шницель из куриного филе на сковороде
Время: 30 минут
Порции: 4
Шницель на сковороде / Shutterstoke
Приготовление:
- Филе для шницеля слегка отбейте через пищевую пленку, чтобы не повредить его структуру.
- Для панировки покрошите багет в чашу блендера, туда же добавьте молоко, базилик и розмарин. Перебейте массу до однородной консистенции.
- Куриные яйца взбейте вилкой с солью и черным молотым перцем.
- В отдельную тарелку насыпьте муки.
- Разогрейте сковородку с маслом.
- Запанируйте куриное филе для шницеля в муке, взбитом яйце и смеси белого хлеба и специй.
- Обжарьте шницель на сковороде (по несколько минут с каждой стороны) до золотистой корочки.
- Готовый куриный шницель переложите на бумажное полотенце, чтобы он вобрал лишнее масло.
- Подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!
Куриный шницель с сыром в духовке
Время: 30 минут
Порции: 4
Шницель из курицы в духовке / Shutterstoke
Приготовление:
- Выложите куриное филе для шницеля на доску, накройте слоем пищевой пленки и отбейте молотком.
- Яйца взбейте с солью и черным молотым перцем.
- Муку и панировочные сухари насыпьте в отдельные мисочки.
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Противень застелите фольгой (по желанию смажьте фольгу маслом).
- Отбитое филе запанируйте в муке, дальше в яйцах и панировочных сухарях.
- Выложите сформированный шницель на противень. Посыпьте розмарином и тертым сыром.
- Запекайте куриный шницель в духовке 20 – 25 минут до готовности. Приятного аппетита!
Паровые крученики из куриного филе
Время: 35 минут
Порции: 4
Куриные крученики с грибами / Shutterstoke
Приготовление:
- Куриное филе для шницеля переложите в глубокую миску, полейте лимонным соком и оставьте на 10 минут.
- Шампиньоны почистите от кожуры, мелко нарежьте и замаринуйте в соевом соусе.
- Перец чили помойте, измельчите и смешайте с грибами.
- Слейте маринад из шампиньонов.
- Отбейте мясо через слой пищевой пленки – нескольких ударов будет достаточно.
- Выложите начинку на середину отбитого куска филе, сверните его в рулет и закрепите край зубочисткой или термостойкими шпажками.
- Поставьте крученики вариться на пару – они будут готовы примерно за 20 минут.
- Подавайте готовые крученики из куриного филе со свежими томатами черри. Приятного аппетита!
Котлета Кордон-блю в духовке
Время: 35 минут
Порции: 2
Изысканное блюдо из курицы / Shutterstoke
Приготовление:
- Куриное филе для шницеля отбейте через пищевую пленку, чтобы не повредить его структуру.
- Посолите и поперчите мясо по вкусу.
- Твердый сыр и ветчину тонко нарежьте, выложите на отбитое филе. Осторожно сверните рулет.
- Яйца взбейте вилкой с солью и черным молотым перцем.
- Запанируйте рулет из курицы в муке, взбитых яйцах и сухарях.
- Разогрейте сковородку с маслом. Обжарьте на ней куриный рулет до румяной корочки и переложите на бумажное полотенце, чтобы он вобрал лишнее масло.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите котлету Кордон-блю на противень, покрытый слоем фольги или пергамента, и готовьте около 20 минут. Приятного аппетита!
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