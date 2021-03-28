Рецепти з курячого філе для шніцеля: готуємо крученики, котлету Кордон-блю та шніцель
Знову сушите голову, що смачненького з’їсти на обід? Ми дібрали для вас три страви з курячого філе, які ви приготуєте за пів години. А допоможе вам у цьому новинка від ТМ "Наша Ряба" з уже нарізаного м’яса – філе для шніцеля.
Джерело:24 канал
Уже підготовлене, делікатно нарізане виробником куряче м’ясо з найніжнішої філейної частини чудово підійде для традиційних страв, як-от шніцель чи крученики, а також для французьких витребеньок, наприклад для котлети Кордон-блю. Обирайте страву до смаку та дивуйте своїх близьких кулінарними шедеврами!
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З філе для шніцеля готувати стане ще легше та швидше, і у вас буде більше часу для себе та родини.
Шніцель із курячого філе на сковороді
Час: 30 хвилин
Порції: 4
Шніцель на сковорідці / Shutterstoke
Приготування:
- Філе для шніцеля легенько відбийте через харчову плівку, щоб не пошкодити його структуру.
- Для паніровки покришіть багет до чаші блендера, туди ж додайте молоко, базилік та розмарин. Перебийте масу до однорідної консистенції.
- Курячі яйця збийте виделкою із сіллю та чорним меленим перцем.
- До окремої тарілки насипте борошна.
- Розігрійте сковорідку з олією.
- Запаніруйте куряче філе для шніцеля в борошні, збитому яйці та суміші білого хліба й спецій.
- Обсмажте шніцель на сковорідці (по кілька хвилин із кожного боку) до золотавої скоринки.
- Готовий курячий шніцель перекладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.
- Подавайте до столу гарячим. Смачного!
Курячий шніцель із твердим сиром у духовці
Час: 30 хвилин
Порції: 4
Шніцель з курятини в духовці / Shutterstoke
Приготування:
- Викладіть куряче філе для шніцеля на дошку, накрийте шаром харчової плівки й відбийте молотком.
- Яйця збийте із сіллю та чорним меленим перцем.
- Борошно та панірувальні сухарі насипте в окремі мисочки.
- Твердий сир натріть на грубій тертці.
- Розігрійте духовку до 190 градусів. Деко для випікання застеліть фольгою (за бажанням змастіть фольгу олією).
- Відбите філе запаніруйте в борошні, далі в яйцях та панірувальних сухарях.
- Викладіть сформований шніцель на деко. Посипте розмарином і тертим сиром.
- Запікайте курячий шніцель у духовці 20 – 25 хвилин до готовності. Смачного!
Парові крученики з курячого філе
Час: 35 хвилин
Порції: 4
Курячі крученики з грибами / Shutterstoke
Приготування:
- Куряче філе для шніцеля перекладіть до глибокої миски, полийте лимонним соком і залиште на 10 хвилин.
- Печериці почистіть від шкірки, дрібно наріжте й замаринуйте в соєвому соусі.
- Перець чилі помийте, подрібніть і змішайте з грибами.
- Злийте маринад із печериць.
- Відбийте м’ясо через шар харчової плівки – кількох ударів буде достатньо.
- Викладіть начинку на середину відбитого шматка філе, згорніть його в рулет і закріпіть край зубочисткою або термостійкими шпажками.
- Поставте крученики варитися на парі – вони будуть готові приблизно за 20 хвилин.
- Подавайте готові крученики з курячого філе зі свіжими томатами чері. Смачного!
Котлета Кордон-блю в духовці
Час: 35 хвилин
Порції: 2
Вишукана страва з курятини / Shutterstoke
Приготування:
- Куряче філе для шніцеля відбийте через харчову плівку, щоб не пошкодити його структуру.
- Посоліть і поперчіть м’ясо на свій смак.
- Твердий сир і шинку тоненько наріжте, викладіть на відбите філе. Обережно згорніть рулет.
- Яйця збийте виделкою із сіллю та чорним меленим перцем.
- Запаніруйте рулет із курки в борошні, збитих яйцях і сухарях.
- Розігрійте сковорідку з олією. Обсмажте на ній курячий рулет до рум’яної скоринки й перекладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Перекладіть котлету Кордон-блю на деко, вкрите шаром фольги чи пергаменту, і готуйте близько 20 хвилин. Смачного!
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