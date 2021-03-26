Пропонуємо швидкі та легкі у приготуванні страви зі свіжозмеленого курячого кебаба, який ТМ "Наша Ряба" делікатно приправила ароматними спеціями. Вам потрібно лише обрати рецепт – і вже за декілька хвилин ви смакуватимете соковитою курятиною! Якщо захочете гарнір чи салат додатково – маємо декілька рецептів

Курячі ковбаски зі свіжозмеленого м'яса, без оболонки, приправлені запашними спеціями, можна приготувати в будь-який спосіб – на сковорідці, грилі чи на пару, який вам до смаку!

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Зі сформованим курячим кебабом – підготованим до готування, ви не лише зекономите час на кухні, а й без мороки нагодуєте родину справжньою домашньою їжею. Повноцінний обід буде на столі за якихось 20 хвилин!

Курячий кебаб у лаваші

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Кебаб у лаваші / Shutterstok

Інгредієнти:

– 2 курячі ковбаски "Кебаб" ТМ "Наша Ряба";

– 2 тонких лаваші;

– 1 помідор;

– свіже листя салату;

– 2 ст. л густого грецького йогурту;

– 1 ч. л гірчиці;

– олія для смаження;

– 2 – 3 гілочки свіжого чи мороженого кропу.

Приготування:

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Рівномірно посмажте на ній курячий кебаб до готовності. Для соусу змішайте грецький йогурт та гірчицю, додайте дрібно нарізаний кріп. Змастіть соусом кожен лаваш. Помідор та листя салату помийте. Наріжте помідор тоненькими кружальцями. Викладіть на лаваш готовий курячий кебаб, кружальця помідора, листя салату й згорніть усе в рулет. Рулет наріжте на невеличкі шматочки (по 3 – 4 см завтовшки) або не розрізаючи обсмажте на сковорідці-гриль до золотавого кольору. Смачного!

Апетитний курячий "Кебаб" із пюре з горошку та м’яти

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Курячий кебаб на обід / Shutterstok

Інгредієнти:

– 4 курячі ковбаски "Кебаб" ТМ "Наша Ряба";

– 400 – 500 г свіжомороженого зеленого горошку;

– 2 – 3 гілочки свіжої чи мороженої м’яти;

– 150 мл вершків жирністю від 20%;

– 1 ст. л вершкового масла;

– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко для запікання вкрийте фольгою. Викладіть курячий кебаб на деко й відправте запікатися на 20 хвилин до готовності. Кебаб має укритися золотавою скоринкою. Розігрійте каструлю з вершковим маслом. Обсмажте на ньому зелений горошок (2 хвилини, не більше). Додайте до горошку м’яти, влийте вершки. Тушкуйте зелений горошок, постійно помішуючи, 5 – 8 хвилин. Додайте спецій на свій смак. Зніміть каструлю з плити, накрийте кришкою й залиште на 5 хвилин настоятися. Перебийте горошок із вершками ручним блендером до однорідної консистенції. Готовий гарнір викладіть на тарілку, зверху покладіть готові курячі ковбаски й подавайте до столу. Смачного!

Паровий курячий "Кебаб" зі свіжим салатом (дієтичний рецепт)

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

Курячий кебаб / Shutterstok

Інгредієнти:

– 5 курячих "Кебабів" ТМ "Наша Ряба";

– 200 г свіжого листя салату (мангольд, айсберг, ромен);

– 100 г томатів чері;

– 1 свіжий огірок;

– 100 г сиру фета;

– оливкова олія;

– бальзамічний крем-оцет на ваш смак.

Приготування: