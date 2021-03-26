Рецепти з курячого кебаба – у лаваші, у духовці та на парі
Пропонуємо швидкі та легкі у приготуванні страви зі свіжозмеленого курячого кебаба, який ТМ "Наша Ряба" делікатно приправила ароматними спеціями. Вам потрібно лише обрати рецепт – і вже за декілька хвилин ви смакуватимете соковитою курятиною! Якщо захочете гарнір чи салат додатково – маємо декілька рецептів
Джерело:24 канал
Курячі ковбаски зі свіжозмеленого м'яса, без оболонки, приправлені запашними спеціями, можна приготувати в будь-який спосіб – на сковорідці, грилі чи на пару, який вам до смаку!
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Зі сформованим курячим кебабом – підготованим до готування, ви не лише зекономите час на кухні, а й без мороки нагодуєте родину справжньою домашньою їжею. Повноцінний обід буде на столі за якихось 20 хвилин!
Курячий кебаб у лаваші
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Кебаб у лаваші / Shutterstok
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Рівномірно посмажте на ній курячий кебаб до готовності.
- Для соусу змішайте грецький йогурт та гірчицю, додайте дрібно нарізаний кріп.
- Змастіть соусом кожен лаваш.
- Помідор та листя салату помийте. Наріжте помідор тоненькими кружальцями.
- Викладіть на лаваш готовий курячий кебаб, кружальця помідора, листя салату й згорніть усе в рулет.
- Рулет наріжте на невеличкі шматочки (по 3 – 4 см завтовшки) або не розрізаючи обсмажте на сковорідці-гриль до золотавого кольору. Смачного!
Апетитний курячий "Кебаб" із пюре з горошку та м’яти
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Курячий кебаб на обід / Shutterstok
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко для запікання вкрийте фольгою.
- Викладіть курячий кебаб на деко й відправте запікатися на 20 хвилин до готовності. Кебаб має укритися золотавою скоринкою.
- Розігрійте каструлю з вершковим маслом. Обсмажте на ньому зелений горошок (2 хвилини, не більше).
- Додайте до горошку м’яти, влийте вершки.
- Тушкуйте зелений горошок, постійно помішуючи, 5 – 8 хвилин. Додайте спецій на свій смак.
- Зніміть каструлю з плити, накрийте кришкою й залиште на 5 хвилин настоятися.
- Перебийте горошок із вершками ручним блендером до однорідної консистенції.
- Готовий гарнір викладіть на тарілку, зверху покладіть готові курячі ковбаски й подавайте до столу. Смачного!
Паровий курячий "Кебаб" зі свіжим салатом (дієтичний рецепт)
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Курячий кебаб / Shutterstok
Приготування:
- Викладіть курячий кебаб до пароварки й готуйте його протягом 12 – 15 хвилин або ж оберіть відповідний режим приготування на парі в мультиварці.
- Ретельно помийте листя салату, просушіть на паперовому рушнику. Якщо ви обрали для салату айсберг, то порвіть його листя руками. Мангольд одразу можна викласти до салатниці, а от ромен треба буде нарізати (грубо, дрібніше – як вам більше подобається). Для цього рецепту також підійде готовий мікс салатів.
- Томати чері помийте, наріжте на половинки й викладіть на листя салату.
- Сир фета наріжте дрібними кубиками й посипте ним салат.
- Заправте салат оливковою олією й (за бажанням) полийте густим бальзамічним кремом-оцтом.
- Викладіть готові паровий курячий кебаб на тарілки й подавайте зі свіжим салатом. Смачного!
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