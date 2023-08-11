Перед началом учебного года дети школ и детских садов будут наслаждаться новым, утвержденным Минздравом меню, которое уменьшает количество сахара и муки, увеличивая процент овощей и фруктов. Инициаторами смены стали Елена Зеленская и Евгений Клопотенко.

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Делимся рецептами нескольких блюд, которые стали частью нового меню школьников, чтобы и вы могли отведать то, чем будут питаться ваши дети.

Салат из свеклы и сельдерея с сыром

  • Время: 15 минут
  • Порции: 3 – 4

Приготовление:

  • Готовую отварную свеклу нарезать соломкой.
  • Промыть и очистить сельдерей, натереть на терке или нарезать соломкой. Натереть на крупной терке сыр.
  • Смешать ингредиенты, заправить лимонным соком, солью и маслом.

Приятного аппетита!

Салат фруктовый с орехами

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Фрукты промыть, очистить от кожуры и нарезать соломкой.
  • Орехи поджарить и измельчить.
  • Смешать фрукты и посыпать орехами.

Приятного аппетита!