Перед началом учебного года дети школ и детских садов будут наслаждаться новым, утвержденным Минздравом меню, которое уменьшает количество сахара и муки, увеличивая процент овощей и фруктов. Инициаторами смены стали Елена Зеленская и Евгений Клопотенко.
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Делимся рецептами нескольких блюд, которые стали частью нового меню школьников, чтобы и вы могли отведать то, чем будут питаться ваши дети.
Салат из свеклы и сельдерея с сыром
- Время: 15 минут
- Порции: 3 – 4
Приготовление:
- Готовую отварную свеклу нарезать соломкой.
- Промыть и очистить сельдерей, натереть на терке или нарезать соломкой. Натереть на крупной терке сыр.
- Смешать ингредиенты, заправить лимонным соком, солью и маслом.
Приятного аппетита!
Салат фруктовый с орехами
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Фрукты промыть, очистить от кожуры и нарезать соломкой.
- Орехи поджарить и измельчить.
- Смешать фрукты и посыпать орехами.
Приятного аппетита!